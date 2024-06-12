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Українські диверсанти знищили станцію супутникового зв'язку у Підмосков'ї (фото, відео)

12:02 12 червня 2024
РЛС, що горить

У росії, де днями на аеродромі «Ахтубінськ» був уражений новітній російський винищувач Су-57, партизан знищив станцію супутникового зв'язку Р-441 «Ливень» в Московській області.

У русі «АТЕШ» повідомляють, що станція була розташована на території 584-го гвардійського зенітного ракетного полку (в/ч 62845) у місті Клин.

Фото "АТЕШ"

Фото "АТЕШ"

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Координати: 56.3 493 465 151, 36.797 851 616. Зазначається, що це станція супутникового зв'язку забезпечувала зв'язок у стратегічній і оперативній ланках управління російської армії.

Внаслідок знищення станції значно порушено систему управління згаданого зенітного ракетного полку і, як наслідок, ослаблено систему ППО усієї Московської області росії.

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Нагадаємо, що раніше були знищені стратегічний бомбардувальник вкс Росії Ту22М3 і РЛС «загоризонтного» типу в Мордовії, яка могла дивитися в бік Європи на великі відстані.

Фото «АТЕШ»

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