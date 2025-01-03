Терористи атакували вночі Київ та область: уламки БпЛА впали у двох районах, четверо людей поранені, одна людина загинула

В пʼятницю, 3 січня, росія знов атакувала Україну «шахедами». Вибухи лунали у Київській, Сумській, Полтавській, Чернігівській, Дніпропетровській та Херсонській областях.

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В Києві, внаслідок ворожої атаки, є падіння уламків у Голосіївському районі, повідомили у КМВА.

В той же час начальник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко повідомив, що внаслідок падіння уламків дронів виникла пожежа.

«У Дарницькому районі внаслідок падіння уламків виникла пожежа у приватному будинку. Рятувальники загасили пожежу, інформація про постраждалих встановлюється», — написав Ткаченко.

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В обох районах постраждалих немає, додали пізніше у військовій адміністрації.

На Київщині внаслідок ворожої атаки одна людина загинула, четверо поранені, повідомив т.в.о. голови Київської ОДА Микола Калашник.

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За даними ДСНС, на Білоцерківщині пошкоджено 4 приватні житлові будинки та одну господарчу споруду. В одному з будинків виникла пожежа — її ліквідовано рятувальниками. Три людини постраждало.

У Броварському районі пошкоджено вантажний автомобіль, в результаті чого загинув 26-річний водій.

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На Фастівщині, через падіння уламків травмовано молоду жінку. Наразі їй надають медичну допомогу у районній лікарні.

Неспокійно було й в інших регіонах.

Вночі агресор кілька разів атакував Нікопольщину. Обстрілював з артилерії та РСЗВ «Град», поцілив дроном-камікадзе. Потерпали Нікополь і Покровська громада, повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

На щастя, загиблих та постраждалих немає.

Також окупанти завдали 302 удари по 13 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 13 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали, повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Вранці 3 січня росіяни завдали авіаудару по Сумах. Є постраждалі, повідомляє ОВА. Приліт був у приватний сектор.

«Попередньо, загиблих немає. Ведуться аварійно-рятувальні роботи. Постраждалим надається вся необхідна допомога, в тому числі і медична. Наслідки атаки росіян уточнюються», — йдеться у повідомленні.

За минулу добу на фронті відбулося 118 бойових зіткнень. Російські загарбники завдали двох ракетних та 38 авіаударів, застосувавши дві ракети та 65 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 691 дрон-камікадзе та здійснили близько трьох тисяч обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Найбільш напружена ситуація на Покровському, Курахівському та Времівському напрямках, зазначили у Генштабі ЗСУ.

Разом тим росіяни за минулу добу втратили на фронті понад 1000 вояків, 3 артсистеми, 14 БМП та іншу техніку.

Нагадаємо, днями українські військові знищили два гелікоптери ворога. А 1 січня окупанти втратили ще один гелікоптер, Мі-28Н. Він став жертвою російської системи ППО.

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