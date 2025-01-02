Новорічний гелікоптеропад: окупанти втратили вже три вертольоти

Як виявилося, унікальний удар з безпілотного катера біля Криму виявився ще ефективнішим, ніж про це заявлялося раніше. Замість одного вертольота Мі8 окупанти втратили їх цілих два. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України. За даними військової розвідки, екіпажі обох гелікоптерів були знищені, а ще один був пошкоджений, але зміг повернутися на аеродром.

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Але це виявилося не останньою втратою російської армійської авіації в новорічні дні. Так, за даними офіцера Армії оборони Ізраїлю Ігала Левіна, 1 січня окупанти втратили ще один гелікоптер, цього разу Мі-28Н.

Як стверджує військовий оглядач групи «Інформаційний спротивопір» Олександр Коваленко, російський Мі-28Н став жертвою власної системи ППО. Останнє може говорити про проблеми ППО окупантів щодо визначення «свій-чужий».

Як стверджував раніше Олександр Коваленко, створений ще за СРСР Мі-28Н відрізнявся слабким озброєнням, а головне, радіолокаційною системою, що особливо погано працювала в умовах поганої погоди. Останні могли призвести навіть до втрати керування машиною, дезорієнтації пілотів. Після того, як в умовах похмурої погоди в Україні, навесні 2022, Мі-28 робили своїх пілотів сліпими, глухими та легкою мішенню для української ППО, на передовій вони з'являються рідко. Очевидно, погода та ситуація над морем плюс особливість російської ППО збивати все поспіль і призвело до знищення Мі-28Н.

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Зазначимо, що російське ППО, крім збиття власного вертольота, відзначилося раніше ще й ударом по мирному літаку азербайджанської авіакомпанії, причому намагалися приховати цей інцидент.

Фото ілюстративне

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