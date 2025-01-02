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Україна

Росіяни скинули на Степногорськ понад десяток керованих авіабомб: зруйновано житлову п'ятиповерхівку

9:24 2 січня 2025
Окупанти вдарили по Запорізькій області КАБами. Фото Запорізької ОВА

Російські загарбники знов вдарили по Запорізькій області, у Василівському районі загинула одна людина.

«Ворог одинадцять разів ударив КАБами по Степногірську. Зруйнований пʼятиповерховий будинок. Загинув чоловік. Його тіло рятувальники дістали з-під завалів. Пошуково-рятувальна операція тривала понад 5 годин», — зазначив керівник Запорізької ОВА Іван Федоров.

За даними ОВА, окупанти протягом доби завдали 361 удар по 11 населених пунктах регіону. У тому числі, застосували понад 200 БпЛА різної модифікації, обстрілювали громади з РСЗВ та артилерії. За цей час у військову адміністрацію Запорізької області надійшло 11 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Тим часом в командуванні Повітряними силами ЗСУ повідомляють, що у ніч проти 2 січня противник атакував Україну 72-ма ударними БпЛА типу «Shahed» і безпілотниками інших типів із напрямків Брянськ, Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ (рф).

Станом на 08:30 підтверджено збиття 47 ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Одеській, Херсонській та Миколаївській областях. Ще 24 ворожі безпілотники-імітатори були локаційно втрачені (без негативних наслідків), а один БпЛА досі перебуває в повітрі.

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Нагадаємо, що напередодні росіяни атакували «шахедами» Київ. Уламками збитих дронів-камікадзе були пошкоджені будинки на Печерську. Зокрема, руйнувань зазнав житловий будинок — там загинуло подружжя.

Фото Запорізької ОВА

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