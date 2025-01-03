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«Краща за маму та сестру»: Галкін показав доньку-красуню

11:56 3 січня 2025
Ліза Галкіна, фото соцмережі

Алла Пугачева та Максим Галкін вкотре зустріли Новий рік далеко від росії. Після від'їзду з Ізраїлю зіркове подружжя знайшло притулок на курортному Кіпрі.

У ресторані серед друзів разом з батьками святкували й двійнята — Ліза та Гаррі.

У соцмережі Галкін не тільки показав, як він запально танцює разом з дружиною, але й те, як співає пісню з дочкою Лізою.

На кадрах Галкін виконує пісню іноземною мовою в компанії Лізи, яка помітно підросла.

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Дівчинка, яка припала до батька, привела глядачів у повне захоплення, адже з кожним днем ​​вона стає все більше схожа на свою маму й старшу сестру Христину.

Алла Пугачова знімала цей теплий рідний дует на телефон. Шанувальники залишилися в захваті від імпровізації та написали безліч компліментів.

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Взагалі Ліза Галкіна — справжня зірка інтернету. Дівчинка успадкувала зовнішність матері. Але є всі задатки того, що вона обіцяє вирости значно більшою красунею, ніж Примадонна.

«Яка красуня росте, просто казкова принцеса»; «От хто у родині на маму схожий, просто копія Алли Борисівни»; «Краще матері та сестри Христини, хоча схожість з обома є», — висловилися захоплені коментатори.

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Нагадаємо, зараз зіркова родина мешкає у Лімасолі на Кіпрі. Вони подорожують, а також приймають гостей — тих людей, яких поважають та які розділяють їхні погляди на ситуацію у світі.

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