Алла Пугачова пригостила відомого режисера цукерками, а Христина Орбакайте весело станцювала у кафе

Кінець року — час підбивати підсумки й ділитись радісними моментами року, що минає. Тому відома співачка Алла Пугачова попала разом з донькою не тільки в об'єктив чоловіка Максима Галкіна, а й була поміченою у ще однієї відомої людини — російського режисера Кирила Серебреннікова.



На своїй сторінці у соцмережі Серебренніков підсумовував рік, що минає, низкою світлин з цікавими та дорогими йому людьми.

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На одному з кадрів засвітилася і Примадонна у домашній обстановці. В її руках було морозиво, а режисер пригощався цукеркою. Шанувальники жартома написали, що це, певно, Алла Пугачова прийшла до режисера з подарунком і пригостила солодощами.

Шанувальники режисера залишилися у захваті від цієї світлини.

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Водночас у мережі з'явилось і відео зі старшою донькою Примадонни, Христиною Орбакайте, яка весело танцювала в кафе — певно, на святковій вечірці.

Звичайно, хейтери поспішили звинуватити Христину у тому, що вона весело проводить час замість допомоги армії країни-агресора, але, як відомо, жінка вже зробила свій вибір на користь сім'ї замість кар'єри співачки в країні, де їй зривають концерти.

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До того ж навіть заздрісники визнали, що Орбакайте — справжня леді, а в Пугачової є талант виховательки.

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