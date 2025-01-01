Алла Пугачова сяяла від щастя: Максим Галкін показав, як вони з дружиною зустрічали Новий рік

Після веселих танців Христини Орбакайте на Різдво повеселитися вирішила й її мама, Алла Пугачова.

Чоловік Примадонни Максим Галкін розмістив у своєму Instagram відео зі святкування Нового року.

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На ньому вони разом з 75-річною коханою танцюють біля ялинки. Помітно, що пара зустрічала Новий рік не в домашній атмосфері, а в одному з ресторанів.

Для свята Примадонна обрала чорну сукню, а Максим — темний костюм з краваткою. На ногах у них було звичайне взуття: кросівки та лофери. На кадрах видно, з яким задоволенням вони співають пісню Андрія Губіна «Ніч».

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«З Новим роком!» — підписав лаконічно відео Галкін.

До речі, де на той момент були їхні діти, невідомо. Ліза та Гаррі не потрапили до кадру — певно, їх відправили спати, адже танці вночі — зовсім не для дітей.

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Нагадаємо, що перед святом Максим Галкін показав «свіженьке» фото Алли Пугачової з молодшою донькою, а також привітав співвітчизників з Ізраїлю з Ханукою.

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