Дежавю у Тигрів та нові вороги у успішних Биків: східний гороскоп на тиждень 6 — 12 січня

Фахівці зі східних прогнозів склали гороскоп на тиждень із 6 по 12 січня 2025 року, пише slovofraza.com.

Вони прогнозують події, які можуть залишити слід на долі людей.

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Щур

Щурам не потрібно пускати справи на самоплив. Необхідно працювати з тим, що є, прислухатися до серця та не боятися труднощів.

Бик

Бики зможуть суттєво просунутися вгору кар'єрними сходами або заслужити більше поваги з боку начальства. Це може призвести до появи недоброзичливців.

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Тигр

Тиграм може здаватися, що все, що відбувалося, вже було раніше. Події, що повторюються, можуть вказувати на не засвоєний урок.

Кролик

Кроликам слід слухати інтуїцію. Їм важливо вгамувати норовливість, почавши більше часу приділяти чужим порадам і думкам.

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Дракон

Драконам можна займатися пошуками нової роботи, ходити магазинами, спілкуватися з людьми. Переживання та негатив зараз точно будуть зайвими.

Змія

Зміям потрібно частіше розслаблятись. У боротьбі проти нудьги та зневіри всі засоби хороші, тому потрібно частіше зустрічатися з друзями та дивитися веселі фільми.

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Кінь

Коней можуть чекати на події, які попереджають про зміни на краще. Усі негаразди цього періоду досить швидко себе вичерпають.

Коза

Козам краще уникати розбіжностей. Важливими справами потрібно займатись самостійно, хоча це може бути непросто.

Мавпа

Мавпам потрібно дбати про своє здоров'я та енергетику. Для цього найкраще підійде гарний сон.

Півень

Півням треба взяти контроль над своїм життям. Сидіти і чекати, що хтось прийде та виправить усі недоліки і зробить життя кращим, не варто.

Собака

Собакам треба вести здоровий спосіб життя. Їм суворо протипоказано діяти проти правил моралі та закону.

Свиня

Свиням доведеться частіше зустрічатися з неприємними особами на роботі, що може вибити з колії. Це чудовий час для романтики, подарунків.

Як писали «ФАКТИ», раніше астрологи назвали знаки Зодіаку, які досягнуть успіху в січні.

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