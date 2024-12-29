У Биків настав час позбутися рожевих окулярів, а Тиграм — вирушити в подорож: східний гороскоп на тиждень 30 грудня — 5 січня

Фахівці зі східних прогнозів склали прогноз на тиждень із 30 грудня по 5 січня. На їхню думку, цей тиждень обіцяє бути особливо вдалим, оскільки успіхи можливі в різних сферах, пише slovofraza.com.

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Щур

Щурам доведеться більше часу присвячувати професійним обов'язкам, затримуватись на робочому місці. Це стане чудовою можливістю заслужити на повагу колег і начальства.

Бик

Бикам потрібно бути готовими до конструктивної критики та сприймати її спокійно. Не варто соромитися звертатися за підтримкою до оточуючих.

Тигр

Активний спосіб життя стане для Тигрів джерелом натхнення та успіху. Час підійде для мандрівок. Цього тижня життя може підкинути складні завдання та несподівані випробування.

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Кролик

Кроликам експерти радять приділяти час фізичній активності. Це допоможе не лише зміцнити здоров'я, а й зарядитись енергією для нових досягнень.

Дракон

На Драконів чекає насичений подіями тиждень. У фінансових питаннях слід виявити пильність. Також важливо приділити увагу захисту своїх активів.

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Змія

Для Змій час підходить для пошуку нових джерел мотивації та свіжих ідей. Їхні плани повинні ґрунтуватися виключно на їхніх власних думках.

Кінь

Коней чекає період мінливої удачі. У такій ситуації важливо планувати свої справи з максимальною ретельністю та уникати складних завдань.

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Коза

У Кіз цього тижня зросте інтелектуальний потенціал. Це чудова можливість зайнятися навчанням та поглинанням нової інформації.

Мавпа

Мавпам цього тижня можуть зустрічатися токсичні чи негативно налаштовані люди. У таких ситуаціях краще зберігати спокій та спостерігати за тим, що відбувається.

Півень

Півням потрібно активізувати розумову діяльність та зміцнювати свою енергетику. Ефективним помічником у цьому стануть фізичні вправи.

Собака

У Собак починається сприятливий час для фінансових операцій та кар'єрних досягнень. Це ідеальний період для реалізації важливих проектів.

Свиня

У Свиней цього тижня можливі тимчасові проблеми. Основний акцент слід зробити на правильному відпочинку та саморозвитку.

Як писали «ФАКТИ», раніше астрологи склали грошовий гороскоп на 2025 рік для всіх знаків Зодіаку.

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