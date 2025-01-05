41.92 / 42.55 43.38 / 44.14
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

«Хто ця дівчина?»: Алла Пугачова у новому образі викликала захоплення шанувальників

13:53 5 січня 2025
Алла Пугачова

Гуморист Максим Галкін продовжує радувати користувачів Мережі фото близьких йому людей, і після доньки Лізи опублікував знімок дружини Алли Пугачової.

І знову з відмінним результатом: незважаючи свій вік, Примадонна виглядає чудово.

Співачка зараз

І це всупереч факту, що у квітні жінка буде відзначати 76-річчя! Певно, дається взнаки і правильна дієта, і дотримання всіх необхідних процедур.

РЕКЛАМА

Користувачі Мережі засипали колишню дружину Філіпа Кіркорова компліментами.

«Той випадок, коли і талант, і красуня, і людище», «Дива! Людина совісті та честі», «Як на цьому фото добре видно схожість Алли Борисівни з дочкою Єлизаветою», «Королева! Епоха! Улюблена Алла Борисівна», «Одна з найпрекрасніших жінок у світі», «Красуня наша», «Живіть довго, Алла Борисівно! Дякую за радість та щастя, яке Ви дарували і обдаровуйте нам своїм мистецтвом», «Хто ця дівчина?», «Легенда», — висловлюються коментатори.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Як відомо, виконавиця хіта «Мільйон червоних троянд» разом із чоловіком та дітьми зустріла Новий рік на Кіпрі. Цей острів став рідним для зіркової родини, за долею якої, як і раніше, стежать багато шанувальльників.

Фото instagram.com/alla_orfey

265

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Пенсії повернуть ПФУ, якщо ВПО не пройшов ідентифікацію. Фото Pixabay

З рахунків пенсіонерів можуть списати гроші: кого стосується рішення, яке ухвалив уряд

Гороскоп для п&#39;яти знаків зодіаку на січень 2025 року. Фото Pixabay

Приплив сил і зростання доходів: п'ять знаків зодіаку досягнуть успіху в січні

Східний гороскоп на тиждень із 6 по 12 січня

Дежавю у Тигрів та нові вороги у успішних Биків: східний гороскоп на тиждень 6 — 12 січня

Таро-прогноз на 5 січня 2025 року

Прогноз за картами Таро на 5 січня: «Вежа» передбачає несподівані зміни Левам, а «Імператриця» — достаток Стрільцям

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту