«Хто ця дівчина?»: Алла Пугачова у новому образі викликала захоплення шанувальників

Гуморист Максим Галкін продовжує радувати користувачів Мережі фото близьких йому людей, і після доньки Лізи опублікував знімок дружини Алли Пугачової.

ВІДЕО ДНЯ

І знову з відмінним результатом: незважаючи свій вік, Примадонна виглядає чудово.

Співачка зараз

І це всупереч факту, що у квітні жінка буде відзначати 76-річчя! Певно, дається взнаки і правильна дієта, і дотримання всіх необхідних процедур.

РЕКЛАМА

Користувачі Мережі засипали колишню дружину Філіпа Кіркорова компліментами.

«Той випадок, коли і талант, і красуня, і людище», «Дива! Людина совісті та честі», «Як на цьому фото добре видно схожість Алли Борисівни з дочкою Єлизаветою», «Королева! Епоха! Улюблена Алла Борисівна», «Одна з найпрекрасніших жінок у світі», «Красуня наша», «Живіть довго, Алла Борисівно! Дякую за радість та щастя, яке Ви дарували і обдаровуйте нам своїм мистецтвом», «Хто ця дівчина?», «Легенда», — висловлюються коментатори.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Як відомо, виконавиця хіта «Мільйон червоних троянд» разом із чоловіком та дітьми зустріла Новий рік на Кіпрі. Цей острів став рідним для зіркової родини, за долею якої, як і раніше, стежать багато шанувальльників.

Фото instagram.com/alla_orfey

265

Читайте нас у Facebook