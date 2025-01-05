«Хто ця дівчина?»: Алла Пугачова у новому образі викликала захоплення шанувальників
Гуморист Максим Галкін продовжує радувати користувачів Мережі фото близьких йому людей, і після доньки Лізи опублікував знімок дружини Алли Пугачової.
І знову з відмінним результатом: незважаючи свій вік, Примадонна виглядає чудово.
І це всупереч факту, що у квітні жінка буде відзначати 76-річчя! Певно, дається взнаки і правильна дієта, і дотримання всіх необхідних процедур.
Користувачі Мережі засипали колишню дружину Філіпа Кіркорова компліментами.
«Той випадок, коли і талант, і красуня, і людище», «Дива! Людина совісті та честі», «Як на цьому фото добре видно схожість Алли Борисівни з дочкою Єлизаветою», «Королева! Епоха! Улюблена Алла Борисівна», «Одна з найпрекрасніших жінок у світі», «Красуня наша», «Живіть довго, Алла Борисівно! Дякую за радість та щастя, яке Ви дарували і обдаровуйте нам своїм мистецтвом», «Хто ця дівчина?», «Легенда», — висловлюються коментатори.
Як відомо, виконавиця хіта «Мільйон червоних троянд» разом із чоловіком та дітьми зустріла Новий рік на Кіпрі. Цей острів став рідним для зіркової родини, за долею якої, як і раніше, стежать багато шанувальльників.
Фото instagram.com/alla_orfey265
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