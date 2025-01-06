У родині олімпійської чемпіонки Серебрянської сталося горе (фото)

Уславлена українська гімнастка, олімпійська чемпіонка Катерина Серебрянська, яка народила 42 роки сина, повідомила про трагедію в сім'ї. На 70-му році життя в окупованому Криму помер її знаменитий батько — чемпіон Радянського Союзу з футболу Олег Серебрянський.

ВІДЕО ДНЯ

У себе в Facebook 47-річна Серебрянская зізналася, що не може провести в останню дорогу батька, оскільки їй заборонено в'їзд до рф.

«Прощання з Олегом Серебрянським відбудеться 6.01 о 10:00 у Церкві Дмитра Солунського Республіка Крим, Абдал 1. Зустріч біля входу о 9:50. Хто планує бути, напишіть в особистому повідомленні, я дам контакт координатора. Поки пишу лише організаційну інформацію, тому що дуже боляче через втрату. Але боляче вдвічі, оскільки не можу попрощатися з батьком особисто, тому що не можу приїхати через заборону на в'їзд до рф», — написала титулована спортсменка.

РЕКЛАМА

Уродженець Запоріжжя Олег Серебрянський за роки кар'єри виступав за «дубль» київського «Динамо», «Чорноморець», «Таврію» та «Дніпро», у складі якого у 1983 році завоював золоті медалі чемпіонату СРСР, ставши найкращим асистентом команди (9 гольових передач передач за сезон). Крім того, у складі резервістів «Динамо» півзахисник став дворазовим чемпіоном Радянського Союзу серед дублюючих складів, а з «Таврією» — чемпіоном Української РСР.

У складі "Дніпра" Олег Серебрянський (другий праворуч) став чемпіоном Радянського Союзу

РЕКЛАМА

Нагадаємо, що мама уславленої української гімнастки Любові Серебрянської померла від раку 2003 року.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що маму української чемпіонки Всевітніх ігор вбила російська ракета.

РЕКЛАМА

Фото ФК «Дніпро», Instagram

229

Читайте нас у Facebook