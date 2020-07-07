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Олимпийская чемпионка Екатерина Серебрянская снова стала мамой
Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Екатерина Серебрянская в 42 года во второй раз стала мамой. Знаменитая спортсменка родила сына. Малыш появился на свет 7 июля. Об этом счастливая мама сообщила на своей странице в Instagram и показала фото с новорожденным.
«Ура! Встреча с моим мальчиком состоялась! 4 кг 200 гр счастья уже можно обнимать и целовать», — поделилась Екатерина Серебрянская.
Рождение детей абсолютная чемпионка мира по художественной гимнастике называет своим главным достижением, не сравнимым ни с какими спортивными вершинами.
«Мое мнение: рождение детей в жизни женщины — самое волнующее и яркое впечатление. Когда-то один очень успешный спортсмен и впоследствии спортивный функционер мирового уровня мне сказал: „Цени момент в спорте. Таких эмоций и впечатлений в жизни больше не будет! Даже прыжок с парашютом не сравнится“. Уверенно заявляю — он был неправ, потому что не вынашивал, не рожал, не выкармливал детей», — говорит Екатерина.
У Екатерины Серебрянской также есть 20-летний сын Евгений. Личную жизнь спортсменка не афиширует.
Напомним, недавно во второй раз стала мамой певица Джамала и показала волнующее видео выписки из больницы.76
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