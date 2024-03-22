Маму української чемпіонки Всесвітніх ігор вбила російська ракета

Черговий ракетний обстріл російськими терористами України приніс ще одну трагедію вітчизняній спортивній родині. Внаслідок ракетної атаки по Миколаєву загинула Олена Сіванич — 55-річна мама бронзової призерки чемпіонату Європи зі стрибків на батуті Світлани Малькової. Раніше жертвою обстрілу Львова став ексбаскетболіст збірної України Віктор Кобзистий.

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«Окупанти здійснили атаку балістичною ракетою типу „Кинждал“ по центру Миколаєва, внаслідок чого ракета розірвалася між будинками, — йдеться у повідомлені Федерації гімнастики України. — В результаті обстрілу пошкоджено промислове підприємство та постраждали його працівники. Олена Леонідівна, на жаль, не вижила».

«Сьогодні російська ракета вбила мою маму», — написала в Instagram сестра Світлани, Олена.

Стрибунка збірної України дізналася про трагедію в сім'ї, перебуваючи в німецькому Коттбусі, де 22—24 березня проходить ліцензійний на Олімпійські ігри в Парижі Кубок світу зі стрибків на батуті.

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Додамо, що Світлана Малькова — чемпіонка Всесвітніх ігор-2017 та срібна призерка Європейських ігор-2019.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що батько української чемпіонки Європи загинув на війні з рашистами.

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Фото із соцмереж

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