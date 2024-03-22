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Спорт

Маму української чемпіонки Всесвітніх ігор вбила російська ракета

19:59 22 березня 2024
Світлана Малькова та її мама

Черговий ракетний обстріл російськими терористами України приніс ще одну трагедію вітчизняній спортивній родині. Внаслідок ракетної атаки по Миколаєву загинула Олена Сіванич — 55-річна мама бронзової призерки чемпіонату Європи зі стрибків на батуті Світлани Малькової. Раніше жертвою обстрілу Львова став ексбаскетболіст збірної України Віктор Кобзистий.

«Окупанти здійснили атаку балістичною ракетою типу „Кинждал“ по центру Миколаєва, внаслідок чого ракета розірвалася між будинками, — йдеться у повідомлені Федерації гімнастики України. — В результаті обстрілу пошкоджено промислове підприємство та постраждали його працівники. Олена Леонідівна, на жаль, не вижила».

«Сьогодні російська ракета вбила мою маму», — написала в Instagram сестра Світлани, Олена.

Стрибунка збірної України дізналася про трагедію в сім'ї, перебуваючи в німецькому Коттбусі, де 22—24 березня проходить ліцензійний на Олімпійські ігри в Парижі Кубок світу зі стрибків на батуті.

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Додамо, що Світлана Малькова — чемпіонка Всесвітніх ігор-2017 та срібна призерка Європейських ігор-2019.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що батько української чемпіонки Європи загинув на війні з рашистами.

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Фото із соцмереж

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