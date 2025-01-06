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Прикро: мережа обурена оголеним фото популярного актора

20:17 6 січня 2025
Тарас Цимбалюк

Популярний актор Тарас Цимбалюк, який вразив мережу, потрапив під критику своїх шанувальників. На сторінці у соціальній мережі Тарас виклав світлини з новорічного відпочинку та відповіді на питання підписників. Багато хто помітив, що Цимбалюк змінив колір волосся та зачіску. Мережа припустила, що Тарас розійшовся зі своєю дівчиною Світланою. Поки актор це не коментує.

«Любов і неймовірні відчуття, — відповів Тарас на питання, у чому сенс життя. — І бажанні реалізації стати не прохідним представником людства. У створенні сімʼї, у спробі відчути багато граней життя. Треба мріяти, ставити цілі і йти до них».

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Мережу обурило фото оголеного Тараса, яке він зробив у душі.

«Інста видаляє це фото, — зізнався актор. - Це що, я дарма намилений бігав за тим телефоном через дві кімнати?»

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Але підписники не оцінили жартівливий тон Цимбалюка та розкритикували його у коментарях.

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«По ходу забув про війну в країні, — написали у відповідь. — Прикро. Хлопчикам на передовій як на це зараз дивитися?»

«Ну, Тарасе, схоже на те, що ти спіймав зірку, — вирішили підписники. — Та й вже якийсь далекий від народу. Вибач, але це так виглядає. Слава і гроші дуже псують людей, ну ти ж знаєш, розумний же ж».

Раніше Леся Нікітюк показала, як відпочиває з коханим.

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