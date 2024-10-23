Весільний танець: Тарас Цимбалюк заінтригував мережу
Популярний актор, зірка серіалу «Спіймати Кайдаша» Тарас Цимбалюк, який зробив шокуючу пропозицію, знову змусив прихильників губитися у здогадках. На своїй сторінці у соціальній мережі Тарас виклав відео, на якому танцює вальс зі своєю коханою Світланою. Запис зроблено на кухні квартири, де живе пара. Шанувальники у мережі припустили, що, можливо, це репетиція їх весільного танцю. Нагадаємо, минулої осені Тарас назвав причину розлучення з дружиною Тіною Антоненко, після чотирьох років подружнього життя.
«Згадали з Світланою, як в дитинстві ходили на бальні танці», — підписав відео Тарас.
Серед тих, хто відреагував на допис, були зірки та відомий хореограф Макс Леонов.
«Які гарнюні, — не стрималася Наталка Денисенко. — Давайте потім хіп-хоп».
«Тільки слів підібрати не можу від цього неймовірного виконання цього бездоганно ніжного та мʼякого вальсу, який вас кружить, наче опале листя підіймає прохолодний вітер жовтня», — поетично написав Макс Леонов.
«Штанці не ті для бальних танців, таке відчуття, що вони ще з Кайдашів», — припустили у коментарях.
«То не сльоза, то танці з зірками в око потрапили, — зреагувала співачка alyona alyona і пригадала свій досвід у „Танцях з зірками“. — У нас також був гарний вальс».
«Молодці, голубʼята! — зреагували підписники. — Репетируєте весільний танець?!»
Нагадаємо, раніше танцівниця Ілона Гвоздьова обурила мережу.103
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