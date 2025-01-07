Колишній клуб Шевченка здійснив «переворот» у фіналі Суперкубка Італії: відеоогляд матчу

Колишній клуб Андрія Шевченка «Мілан», який тиждень тому змінив екстренера «Шахтаря» Паулу Фонсеку на Сержіу Консейсау, здійснив неймовірний камбек у фіналі Суперкубка Італії з «Інтером» в Ері-Ріяді (Саудівська Аравія).

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На початку другого тайму «червоно-чорні», здавалося, безнадійно програвали непримиренному супернику — 0:2, але зуміли забити тричі і вперше з 2016 року (увосьме в історії) здобули трофей — 3:2 (Ернандес, 52, Пулішич, 80, Абрахам, 90+3 — Мартінес, 45+1, Таремі, 47).

Успіх приніс «Мілану» 8,5 млн євро призових («Інтер» задовольнявся 5 мільйонами). Після гри новий наставник «червоно-чорних» Сержіу Консейсау, який раніше здобув 11 трофеїв на чолі «Порту», дав волю емоціям і станцював у роздягальні із сигарою в зубах. «Це подвиг, гравці „Мілана“ створили диво», — коротко оцінив те, що сталося, португальський фахівець.

Нагадаємо, що у півфіналі Суперкубка Італії «Мілан» здобув вольову перемогу над «Ювентусом» (2:1), а «Інтер» обіграв «Аталанту» (2:0).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що в міланському дербі з бійкою та трьома вилученнями визначився чемпіон Італії з футболу.

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Фото Х ФК «Мілан»

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