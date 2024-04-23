У міланському дербі з бійкою та трьома вилученнями визначився чемпіон Італії з футболу: відеоогляд матчу

На знаменитій арені «Сан-Сіро» відбулося міланське дербі, в якому «Інтер», який вилетів з Ліги чемпіонів від «Атлетико», обіграв у номінально гостьовому поєдинку «Мілан» — 2:1 (Ачербі, 18, Тюрам, 49 — Томорі, 80) та достроково, за п'ять турів до фінішу, став чемпіоном Італії з футболу. При цьому зустріч завершилася бійкою, за підсумками якої червоні картки заробили відразу три футболісти — Ернандес та Калабрія у «Мілана» та Дюмфріс у «Інтера».

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Підопічні Сімоне Індзагі в 20-й раз здобули чемпіонський титул і обійшли за кількістю трофеїв у серії А саме «Мілан» (19). Найчастіше — 36 разів — на вершину підійматися лише «Ювентус».

До речі, успіх «синьо-чорних» почесний подвійно, якщо врахувати, що вони вшосте поспіль обіграли непримиренного суперника в дербі делло Мадонніна, повторивши рекордну переможну серію (раніше подібне траплялося двічі — в 1911—1913 і 1946—1949 роках). Зрозуміло, після поєдинку в роздягальні «Інтера», який отримав право нанести на клубну емблему другу зірку (20 титулів), було ненудно.

Становище лідерів серії А після 33 турів: 1. «Інтер» — 86 очок; 2. «Мілан» — 69; 3. «Ювентус» — 64; 4. «Болонья» — 62; «Рома» — 55 (32); 6. «Аталанта» — 54 (32).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Реал» переміг в ель-класіко «Барселону» і наблизився до тріумфу в чемпіонаті Іспанії.

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Фото Football Italia

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