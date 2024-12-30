Екстренера «Шахтаря», котрий одружений з українкою, звільнили з «Мілана» (відео)

Колишнього наставника донецького «Шахтаря», 45-річного португалця Паулу Фонсеку, якому дружина-українка народила другу дитину, звільнено з посади головного тренера «Мілана», повідомляє офіційний сайт «червоно-чорних».

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Терпець босів колишнього клубу Андрія Шевченка урвався після домашньої нічиєї «червоно-чорних» у матчі серії А з «Ромою» (1:1), у якому ефектним асистом п'ятою у складі римлян відзначився форвард збірної України Артем Довбик.

Відеоогляд матчу «Мілан» — «Рома» — 1:1

«Це правда. Моє совість чиста, я зробив усе, що міг», — зізнався Паулу Фонсека журналістам, залишаючи стадіон «Сан-Сіро» після гри.

Під керівництвом португальця команда здобула 12 перемог, шість разів зіграла внічию і зазнала шести поразок у серії А (7-е місце), Лізі чемпіонів та Кубку Італії.

Новим наставником «Мілана» призначено іншого португалця — 50-річного колишнього наставника «Порту» Сержіу Консейсау. Дебют нового тренера, якому платитимуть 1 млн євро на рік, відбудеться 3 січня у півфіналі Суперкубку Італії проти «Ювентуса» в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). Цікаво, що за «Юве» грає… його син Франсішку Консейсау.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що свого часу Паулу Фонсеку було звільнено з «Роми».

Фото ФК «Мілан»

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