Не тільки «піду, втоплюся»: Галкін розповів, завдяки чому знає чудово українську

Гуморист Максим Галкін продовжує радувати шанувальників новинами про життя Примадонни і всієї її сім'ї.

ВІДЕО ДНЯ

Крім того, артист постійно підтримує на всіх рівнях нашу країну і виступає за припинення російської агресії та жахливої війни, яку розв'язав кремлівський диктатор.

Галкін також дивує українців чудовим знанням нашої мови, яку нерідко використовує під час концертів — як це було, зокрема, у Варшаві.

РЕКЛАМА

Або на концерті у Юрмалі, куди вони з Пугачовою приїхали на запрошення Лайми Вайкуле.

Але, виявляється, артист знає українську мову не тільки на рівні «піду, втоплюся» чи через те, що жив колись в Одесі.

РЕКЛАМА

Насправді Максим постійно працює з репетитором-українкою над вдосконаленням своїх навичок, про що розповів на одному з концертів.



«Зараз хочу оновити, освіжити, поглибити свої знання, тому вивчаю зараз українську мову з учителькою з України, з носійкою української мови», — розповів він.

Також на відео потрапило, як Максим Галкін зі сцени виконує пісню українською мовою. До свого репертуару він включив хіт Степана Гіги «Цей сон».

РЕКЛАМА

Схоже, виконанням артистом пісні залишилась би задоволена навіть Леся Нікітюк, яка колись виконувала цей хіт Степана Гіги.

Нагадаємо, нещодавно Максим Галкін показав доньку Лізу, чим дуже порадував своїх прихильників.

317

Читайте нас у Facebook