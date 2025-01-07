Колишній віце-прем'єрміністр став радником Умєрова: хто отримав посаду

Колишнього віцепрем’єр-міністра з відновлення України — міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова, якого Рада звільнила у травні 2024 року, призначили радником міністра оборони України на громадських засадах.

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Про це йдеться у відповідній заяві відомства.

«Призначення Олександра Кубракова допоможе вдосконалити низку процесів у Збройних Силах України для забезпечення належного функціонування системи постачання та логістики. Впевнений, що його значний державний та практичний досвід сприятиме посиленню обороноздатності країни», — пояснив на своїй сторінці в Facebook міністр оборони України Рустем Умєров.

Кубраков на своїй сторінці у соцмережі написав, що став радником міністра оборони на громадських засадах. За словами чиновника, за 2 роки від початку повномасштабного вторгнення команда Мінінфраструктури накопичила «унікальний досвід» побудови складних логістичних систем, зокрема й міжнародних, та різнорівневої співпраці з міжнародними інституціями та країнами-партнерами.

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«Окремий напрям нашої роботи полягав у взаємодії між військовими формуваннями, місцевими та регіональними органами влади, бізнесом», — написав Кубраков.



Як стало відомо «ФАКТАМ» із власних джерел, це призначення не за ініціативи влади. Його пролобіювали західні партнери, з якими Кубракову вдалося побудувати довірливі стосунки. Тоді незрозуміле для них звільнення міністра, через відомство якого проходила значна частина фінансової підтримки Заходу на відбудову українських регіонів, постраждалих внаслідок російських обстрілів, викликало різко негативну реакцію. До того ж, у період праці у Кубракова склалися доволі хороші відносини й з американськими партнерами.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що президент Зеленський змінив очільника Київської міської військової адміністрації.

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