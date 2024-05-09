Рада відправила у відставку віце-прем'єра Кубракова і міністра Сольського, який оскандалився

У четвер, 9 травня, Верховна Рада затвердила нові розміри штрафів для ухилянтів, а також розглянула кілька кадрових питань.

Як повідомляє народний депутат України Ярослав Железняк, парламент звільнив Олександра Кубракова з посади посади віце-прем'єр-міністра з відновлення України — міністра розвитку громад, територій та інфраструктури. Це рішення підтримали 272 парламентаря.

ВІДЕО ДНЯ

«Самого віце-премʼєра не було в залі. Премʼєр-міністра теж. Хто буде замість, теж незрозуміло. Коли буде призначення, теж ніхто не знає», — зауважив він. Железняк також пише, що, схоже, Кубракова нікуди не перепризначатимуть.

А його колега по парламенту Олексій Гончренко додав, що віце-прем'єр на засідання профільного комітету не приходив і не включався в зум. «При цьому сам Кубраков заявив, що керівництво фракції та Шмигаль з ним не обговорювали рішення про звільнення. На засідання фракції та профільного комітету він не був запрошений», — зазначив він та додав, що Комітет з аграрної політики не підтримав відставку міністра агрополітики Миколи Сольського, який нещодавно став фігурантом кримінального провадження та написав заяву про відставку.

РЕКЛАМА

Комітет запропонував вирішити це питання у сесійній залі, де сьогодні й виступав зі звітом Микола Сольский. Його відставку підтримали 273 народні депутати — рішення прийнято.

Нагадаємо, що Микола Сольский став фігурантом справи щодо оборудки із заволодіння державною землею.

РЕКЛАМА

Фото Ярослава Железняка

РЕКЛАМА

70

Читайте нас у Facebook