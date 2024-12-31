Ще одна відставка: Зеленський змінив начальника Київської міської військової адміністрації

Президент України Володимир Зеленський звільнив Сергія Попка з посади керівника Київської міської військової адміністрації. Про це йдеться указі президента № 897/2024.

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«Відповідно до статті 4 Закону України „Про правовий режим воєнного стану“ звільнити генерал-полковника ПОПКА Сергія Миколайовича з посади начальника Київської міської військової адміністрації», — йдеться в документі.

Замість нього призначили Тимура Ткаченка.

«Відповідно до статті 4 Закону України „Про правовий режим воєнного стану“ призначити ТКАЧЕНКА Тимура Фіруддіновича начальником Київської міської військової адміністрації», — йдеться в указі № 898/2024.

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Зазначимо, що раніше Ткаченко обіймав посаду заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості, а також був заступником міністра розвитку громад та територій України. До цього він працював директором Департаменту територіального контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської державної адміністрації.

Як писали «ФАКТИ», раніше представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив, що колишній керівник військової адміністрації Київської області Руслан Кравченко очолив Державну податкову службу.

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Фото: Вікіпедія

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