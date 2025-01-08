У палаючій Каліфорнії вогонь підійшов до будинків голлівудських зірок, а Саудівська Аравія йде під воду (фото, відео)

Каліфорнію, яка нещодавно пережила потужний тропічний шторм «Хіларі», охопили лісові пожежі — горять деякі райони Лос-Анджелеса, місцевих жителів влада закликала евакуюватися — під загрозою опинилися близько десяти тисяч будинків.

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Як повідомляє ВВС, у зоні евакуації проживає близько 30 тисяч людей. Ситуація посилюється ще й тим, що вогонь «розганяє» сильний вітер — подекуди його пориви очікуються до 160 кілометрів на годину. Не виключено, що підвищений рівень тривоги збережеться до вечора четверга, 9 січня.

Паблики стверджують, що вогонь підібрався до району, в якому живуть зірки шоубізнесу — Дженніфер Еністон, Бредлі Купер, Том Хенкс, Різ Уізерспун, Адам Сендлер, а також Джеймс Вудс.

У мережу виклали кадри пожежі, що вирує біля будинку «агента 007».

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Як пише reuters.com, вогонь підібрався близько і до музею Гетті — горіли деякі дерева. Однак колекція не постраждала — для профілактики навколо вілли були обрізані дерева та чагарники.

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А в Пасадені евакуювали будинок для людей похилого віку — вивезли майже сотню стареньких, багато з яких були в інвалідних візках.



Полум'я гасять, у тому числі, і з літаків, які зачерпують воду з моря та скидають її на райони, охоплені пожежами.

На надзвичайну ситуацію відреагував президент США Джозеф Байден, який заявив, що «запропонував будь-яку федеральну допомогу, яка необхідна для гасіння жахливої пожежі в Пасіфік-Палісейдс»

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Тим часом влада Саудівської Аравії також оголосила надзвичайний стан, проте він пов'язаний не з пожежами, а зі зливами, які спричинили масштабні повені в районі Аль-Авалі на південному сході Мекки. Як повідомляє unn.ua, дороги у цьому районі затоплені.

У Мецці через зливи затоплено дороги. Фото - скріншот

До сильних опадів додалися град та пилові бурі. Людей закликають залишатися вдома та не виходити без особливої потреби на вулиці.

У Саудівській Аравії через стихійне лихо оголошено надзвичайний стан. Фото - скріншот

Влада оголосила про розгортання груп екстреної допомоги.

Нагадаємо, що восени минулого року в США ураган «Мілтон» пронісся по західно-центральній частині Флориди.

Фото — скріншот

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