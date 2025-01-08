У палаючій Каліфорнії вогонь підійшов до будинків голлівудських зірок, а Саудівська Аравія йде під воду (фото, відео)
Каліфорнію, яка нещодавно пережила потужний тропічний шторм «Хіларі», охопили лісові пожежі — горять деякі райони Лос-Анджелеса, місцевих жителів влада закликала евакуюватися — під загрозою опинилися близько десяти тисяч будинків.
Як повідомляє ВВС, у зоні евакуації проживає близько 30 тисяч людей. Ситуація посилюється ще й тим, що вогонь «розганяє» сильний вітер — подекуди його пориви очікуються до 160 кілометрів на годину. Не виключено, що підвищений рівень тривоги збережеться до вечора четверга, 9 січня.
Паблики стверджують, що вогонь підібрався до району, в якому живуть зірки шоубізнесу — Дженніфер Еністон, Бредлі Купер, Том Хенкс, Різ Уізерспун, Адам Сендлер, а також Джеймс Вудс.
У мережу виклали кадри пожежі, що вирує біля будинку «агента 007».
Як пише reuters.com, вогонь підібрався близько і до музею Гетті — горіли деякі дерева. Однак колекція не постраждала — для профілактики навколо вілли були обрізані дерева та чагарники.
А в Пасадені евакуювали будинок для людей похилого віку — вивезли майже сотню стареньких, багато з яких були в інвалідних візках.
Полум'я гасять, у тому числі, і з літаків, які зачерпують воду з моря та скидають її на райони, охоплені пожежами.
На надзвичайну ситуацію відреагував президент США Джозеф Байден, який заявив, що «запропонував будь-яку федеральну допомогу, яка необхідна для гасіння жахливої пожежі в Пасіфік-Палісейдс»
Тим часом влада Саудівської Аравії також оголосила надзвичайний стан, проте він пов'язаний не з пожежами, а зі зливами, які спричинили масштабні повені в районі Аль-Авалі на південному сході Мекки. Як повідомляє unn.ua, дороги у цьому районі затоплені.
До сильних опадів додалися град та пилові бурі. Людей закликають залишатися вдома та не виходити без особливої потреби на вулиці.
Влада оголосила про розгортання груп екстреної допомоги.
Нагадаємо, що восени минулого року в США ураган «Мілтон» пронісся по західно-центральній частині Флориди.
Фото — скріншот349
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