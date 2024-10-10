Ураган «Мілтон» тероризує США: стихія спричинила евакуацію мільйонів людей, мільярдні збитки та брудні політичні баталії

У США, де розробляють новий план підтримки України, потерпають від потужного урагану «Мілтон». Стихія пізно увечері в середу, 9 жовтня, пронеслась західно-центральною частиною Флориди, залишаючи по собі значні руйнування. Синоптики попереджають, що ураган може стати одним із найбільш руйнівних за всю історію спостережень. Попри прогнози про послаблення урагану до досягнення суходолу, його масштаби лише збільшуються, що може спричинити серйозні наслідки на великій території.

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Як повідомляє CNN, понад мільйон будинків та підприємств у Флориді залишилися без електрики. Збитки можуть сягнути мільярдів доларів, вже евакуйовано близько двох мільйонів людей. Міста Лейкленд, Кіссіммі, Орландо та мис Канаверал опинилися на шляху стихії.

Після досягнення західного узбережжя Флориди у ніч проти 10 жовтня, швидкість вітру урагану дещо знизилася, проте протягом руху штатом він збереже статус урагану. Це вже третій ураган, який вразив Флориду цього року, після «Франсін» та «Хелен». Лише п'ять разів в історії за один сезон ураганів штат стикався з трьома подібними катаклізмами. З 1871 року таке відбувалося ще у 1886-му, 1964-му, 2004-му і 2005 роках.

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Фото - скріншот CNN

Пориви вітру досягали 172 км/год у Венеції в штаті Флорида, а в інших місцях показники були не менш вражаючими. Підвищення рівня моря спричинило затоплення вулиць до рівня дорожних знаків, що можна побачити на відео з мережі.

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Президент США Джо Байден через ураган відклав свій візит до Німеччини, де він мав узяти участь у зустрічі контактної групи щодо України у форматі «Рамштайн».

Проте опонент американської влади Дональд Трамп використовує стихійне лихо в своїй боротьбі за посаду президента США. Зокрема Трамп заявив, ніби федеральна влада обмежила розмір допомоги постраждалим 750 доларами, що місцева влада захоплює нерухомість, яка опинилася під ударом урагану, і що гроші на боротьбу з наслідками урагану витрачено на прийом іммігрантів.

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Президент США Джо Байден відкинув закиди Дональда Трампа, підкресливши, що той «шалено, безвідповідально та невпинно поширює дезінформацію та пряму брехню». «Чесно кажучи, ця брехня — це просто не по-американськи, такому просто не повинно бути місця ані зараз, ані будь-коли взагалі», — сказав Байден на пресконференції у Білому домі.

До демократа Байдена заочно приєдналися й деякі однопартійці Трампа.

Так, конгресмен від Північної Кароліни Чак Едвардс написав у мережі X, що бачить сплеск активності «недостовірних джерел, які намагаються посіяти хаос через розповсюдження вигадок, теорій змови та чуток про реакцію на ураган».

А сенатор від Юти Мітт Ромні щодо заяв Трампа про те, що кошти на боротьбу з наслідками стихійних лих нібито витрачені на мігрантів, сказав: «Він просто все це вигадує».

«Якщо говорити про відпочинок від правди, то він (Трамп. — Авт.) узяв найдовшу відпустку», — заявив республіканець Ромні.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що катастрофічні повені в Європі призвели до жертв. А у польському Вроцлаві велика вода затопила центр міста.

Фото: скріншот CNN

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