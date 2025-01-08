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Спорт

Легенда футболу пішов з дому, у нього дев'ятеро дітей від шести різних жінок (фото)

11:39 8 січня 2025
Роберто Карлос

Легендарний ексфутболіст «Реала» та збірної Бразилії, 51-річний чемпіон світу Роберто Карлос, який через 22 роки повторив свій фантастичний удар зі штрафного, змушений оселитися на базі Королівського клубу, повідомляє eleconomista.es. Виною всьому — шлюборозлучний процес із Маріаною Лукою, з якою бразилець одружений з 2009 року.

Справа в тому, що в одному з будинків зіркового ексфутболіста зараз мешкає його законна дружина, а в іншому — її батьки. Тому самому бразильцеві жити нема де. Ось він і перебрався на базу «Реала» в передмісті Мадрида. Ще добре, що він — почесний посол «Реала», кольори якого захищав у 1996—2007 роках, вигравши чотири титули чемпіона Іспанії та три Ліги чемпіонів.

До речі, у шлюбі з Маріаною у Роберто Карлоса народилися дочки Мануела та Марина. Загалом у легендарного футболіста — дев'ятеро нащадків від шести різних жінок.

Роберто Карлос з дружиною Маріаною

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Нагадаємо, що у складі збірної Бразилії Роберто Карлос став чемпіоном світу у 2002 році та віцечемпіоном у 1998-му. Протягом професіональної кар'єри він виступав за італійський «Інтер», іспанський «Реал», турецький «Фенербахче», російський «Анжи» та індійський «Делі Дайнамос», в якому він був тренером, що грає. Загалом з клубами та збірною бразилець завоював 24 трофеї.

Тривалий час саме Роберто Карлосу належав світовий рекорд за силою удару та швидкістю польоту м'яча на рівні збірних — 198 км/год. Під час ЧС-2010 досягнення бразильця перевершив футболіст збірної Німеччини Лукас Подольські (201 км/год).

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що чемпіон світу з футболу Роберто Карлос вирішив виставити своїх дітей на вулицю.

Фото ФК «Реал», Instagram

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