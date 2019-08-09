Спорт

Роберто Карлос спустя 22 года повторил свой фантастический удар со штрафного (фото, видео)

Легендарный экс-защитник сборной Бразилии, чемпион мира-2002 Роберто Карлос 22 года спустя повторил свой знаменитый штрафной удар, после которого он поразил ворота голкипера сборной Франции Фабьена Бартеза 3 июня 1997 года в товарищеском матче на «Стад де Франс» (1:1).

На сей раз 46-летний продемонстрировал невероятную технику исполнения штрафного удара в эфире португальского телевидения. Причем ворота защищал экс-голкипер «Барселоны» и сборной Португалии Витор Байя.

Отметим, что у отца девяти детей Роберто Карлоса, известного по выступлениям за «Палмейрас», «Реал» и «Фенербахче», 4,8 миллиона подписчиков в Instagram.

Выложенное им видео за 12 часов собрало более 1,2 млн просмотров.

Кстати, долгое время именно Роберто Карлосу принадлежал мировой рекорд по силе удара и скорости полета мяча — 198 км/ч. Во время ЧМ-2010 достижение бразильца превзошел футболист сборной Германии Лукас Подольски (201 км/ч).

В составе мадридского «Реала» Роберто Карлос трижды выиграл Лигу чемпионов

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Роберто Карлос решил выставить своих детей на улицу.

Фото Instagram

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