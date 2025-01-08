«Люблю тебе»: Катерина Бужинська вразила чуттєвим зверненням

Популярна співачка Катерина Бужинська, яка розповідала про випробування під час війни, зворушливо звернулася до своєї доньки. На сторінці у соціальній мережі Катерина виклала світлину Олени у день її народження та допис з привітаннями. Відомо, що дівчина навчається за кордоном та збирається стати письменницею. Бужинська давно вже живе з чоловіком у Болгарії, а під час повномасштабного вторгнення постійно приїжджає в Україну з благодійними концертами.

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«Улюблена донечко Оленочко, вітаю тебе з твоїм 18-річчям! — написала Катерина. — Будь найщасливішою на планеті, хай радість і удача до тебе приходять на світанку, бажаю блага, добра і везіння, нехай буде прекрасним твій настрій завжди! Міцного здоров’я, успіхів на письменницькій ниві! Бажаю тобі досягти в цьому житті всіх своїх цілей, втілити в реальність всі свої мрії, залишатися завжди чуйною і доброю людиною, чарівною красунею і найщасливішою дівчиною. Янгола Охоронця поруч! Люблю Тебе!»

Дочка Катерини Олена

Підписники Катерини приєдналися до привітань у коментарях та відмітили, що дівчина дуже схожа на маму. Нагадаємо, у співачки та її чоловіка є ще двоє дітей — восьмирічні Дмитро й Катерина.

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«Найщиріші вітання! - написав у відповідь Павло Зібров. — Добра, миру, міцного здоровʼя та багато щасливих днів!»

«Міцного здоровʼя, щасливої долі та мирного неба», — побажали у коментарях.

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«Щасливої долі! — приєдналися підписники до поздоровлень. — Вона дуже на тебе схожа, така ж красуня!»

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