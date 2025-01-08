Непереможний боксер жорстко нокаутував призера Олімпійських ігор у бою за титул чемпіона світу (відео)

У середу, 8 січня, на рингу Gold Coast Convention Centre у Бродбичі (Австралія) відбувся бій за титул чемпіона світу у важкій вазі (до 90,72 кг) за версією IBF, у якому місцевий володар поясу Джей Опетая (27 перемог, 21 з них — нокаутом) достроково здолав новозеландського боксера Девіда Ньїку (10 перемог, 9 з них — нокаутом, 1 поразка). Раніше українець Усик переміг британця Ф'юрі у бою-реванші за пояси WBA, WBO, WBC та IBO в суперважкій вазі.

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У 4-му раунді непереможний Опетая відправив бронзового призера Олімпійських ігор у Токіо в нокдаун. 29-річний Ньїка зумів встати, але невздовзі був жорстко нокаутований і навіть знепритомнів.

До речі, святкуючи перемогу, австралієць кинув виклик чемпіону світу за версіями WBA та WBO 33-річному мексиканцю Хільберто Раміресу (47 перемог, 30 з них — нокаутом, 1 поразка). «Раміресе, я йду за поясами. Ми йдемо за іншими поясами, друже. Ми йдемо за ними», — заявив Джей Опетая.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що колишній бомж «вбив» суперника одним ударом на «Уемблі Арені».

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Фото X talkSPORT BET

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