Усик виграв крутий бій-реванш у Ф'юрі і присвятив свою перемогу мамі: відеоогляд поєдинку

У ніч на неділю, 22 грудня, на Kingdom Arena в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) відбувся бій-реванш за пояси WBA, WBO, WBC та IBO між чемпіоном світу у суперважкій вазі 37-річним українцем Олександром Усиком (23 перемоги, 14 з них — нокаутом), що виявився аж на 25 кг легшим за суперника, та 36-річним британцем Тайсоном Ф'юрі (34 перемоги, 24 з них — нокаутом, 2 поразки, 1 нічия), на кону якого стояло 190 мільйонів доларів. Як і в першому бою суперників у травні, український олімпійський чемпіон переміг Циганського короля та захистив титул чемпіона світу.

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Усик традиційно прибув на поєдинок зі своїм талісманом-м'якою іграшкою ослика Іа, подарованою йому дочкою. При цьому йому заборонили цілувати між раундами хрест. Комусь спало на думку, що там може бути… кисневий інгалятор.

До речі, свідками поєдинку стали не лише легенди боксу та UFC — Володимир Кличко, Леннокс Льюїс, Денієл Дюбуа, Джозеф Паркер, Френсіс Нганну, а й знаменитий актор Джейсон Стейтем, а також футболіст Михайло Мудрик. А ще — дружина Усика Катерина.

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Володимир Кличко та Леннокс Льюїс

Михайло Мудрик та Катерина Усик

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Поєдинок тривав усі 12 раундів. Цього разу Ф'юрі був гранично зібраним, добре готовим функціонально і завдав українцю чимало проблем. Але все ж Усик переміг одностайним рішенням суддів — 116:112,116:112, 116:112 (суддя зі штучним інтелектом віддав перевагу українцеві — 118:112). Свою перемогу Олександр присвятив мамі і підняв над головою справжню шаблю Івана Мазепи. А ще просто в рингу погодився на реванш з володарем пояса IBF Денієлом Дюбуа за титул абсолютного чемпіона світу.

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А ось засмучений поразкою Ф'юрі відмовився давати коментар і відразу після оголошення результату бою пішов з рингу. Хоча пізніше британець заявив, що Усик отримав різдв'яний подарунок від суддів.

Згідно зі статистикою Compubox, Усик за бій викинув 423 удари, з яких 179 були влучними. В активі Ф'юрі — 509 ударів, але мети досягли лише 144.

За неофіційною інформацією, Усик отримає за бій 114 млн доларів, а Ф'юрі — 76 млн.

Додамо, що в андеркарді бою Усик — Ф'юрі на ринг вийшли ще три українські боксери. В суперважкій ваговій категорії Андрій Новицький (14 перемог, 10 з них — нокаутом) переміг одноголосним рішенням суддів (100:90,100:90, 98:92) мексиканця Едгара Раміреса (10 перемог, 4 з них — нокаутом, 1 нічия, 2 поразки) та захистив пояс WВС International.

Свій ювілейний успіх на професіональному рингу відсвяткував Даніель Лапін (10 перемог, 3 з них — нокаутом), який у рамках напівважкої ваги здолав француза Ділана Коліна (14 перемог, 4 з них — нокаутом, 1 поразка), завоювавши пояси IBF Intercontinental і WBA Continental. Усі троє суддів за підсумками 10 раундів віддали перемогу українцю — 100:90, 99:91, 99:91.

Яскравий поєдинок видав Сергій Богачук (25 перемог, 24 з них — нокаутом, 2 поразки), який у першій середній вазі завдав першої у кар'єрі поразки британцю Ішмаелю Девісу (13 перемог, 6 з них — нокаутом, 1 поразка). В другому раунді українець відправив опонента у нокдаун, а за підсумками шостої трихвилинки Девіс відмовився продовжувати бій. Перемога Богачука технічним нокаутом, котрий тепер може битися за титул чемпіона світу.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Олександр Усик представив ексклюзивну колекцію годинників з діамантами.

Фото X Boxing on TNT Sports, X DAZN Boxing

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