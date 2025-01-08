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Ініціатива Порошенка вигнати ексрегіоналів з ВР може привести до втрати й ним статусу: що мали на увазі ЗМІ

18:32 8 січня 2025
Петро Порошенко хоче вигнати з Ради колишніх регіоналів

Народний депутат Петро Порошенко, який виступив з ініціативою позбавити мандатів усіх колишніх регіоналів в Раді, першим підпадає під цей критерій і фактично пропонує ВР припинити свої ж депутатські повноваження, пише видання «Закон і Бізнес».

Журналісти пояснили це тим, що Петро Порошенко є одним із засновників «Партії регіонів», колишніх представників якої він закликає позбавити депутатських повноважень, пише видання.

«Порошенко входив до складу урядів Віктора Януковича та Миколи Азарова як міністр закордонних справ та міністр економіки. Й на цих посадах, серед іншого, відповідав за просування харківських угод та економічне співробітництво та виконання угод із рф», — пише видання.

Як зазначалося, Петро Порошенко вийшов із заявою, в якій вимагає позбавити мандатів колишніх регіоналів в Раді. Зокрема нардеп наголосив, що «не має наміру допомагати в реалізації сценарію, коли п’ята колона рф готуватиме висадку електорального десанту для поширення ІПСО, розгортання гібридної війни та захоплення України зсередини».

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Як відомо, Петро Порошенко і є одним із засновників колишньої Партії регіонів.

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