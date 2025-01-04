Проти Порошенка мають бути застосовані санкції РНБО за газові угоди із рф, — ЗМІ

Проти нардепа Петра Порошенка, який увійшов до лідерів антирейтингу депутатів-прогульників, слід запровадити санкції РНБО за фінансування армії рф, пише УНІАН, коментуючи інтерв’ю політика, у якому той розкритикував харківські угоди, за якими Україна мала знижку на російський газ в замін базування чорноморського флоту росії в Криму.

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«За часів роботи в уряді Азарова-Януковича Порошенко мав повністю протилежну точку зору: називав угоди мистецтвом компромісу та максимально сприяв їх впровадженню», — пише УНІАН.

Видання нагадує, що працюючи в уряді Януковича, Порошенко фактично відповідав за просування харківських угод. Тоді в інтерв’ю «5 каналу» політик наголошував: «Я переконаний, що базові угоди щодо ЧФ рф — це мистецтво компромісу. Я не можу сказати, що я щасливий через те, що перебування флоту буде настільки тривалим. Я впевнений, що можливі були й інші домовленості, інші терміни. Але продовження терміну було незворотно».

Ставши міністром економіки в уряді Азарова, Порошенко відповідав за економічне співробітництво та виконання угод із рф.

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«На цих посадах, Петро Порошенко просував і власні інтереси — опановував російський ринок для Липецької кондитерської фабрики», — зазначає видання.

Нагадаємо, Порошенко є підозрюваним у справі про держзраду. Він проходить у цій справі разом із кумом правителя росії володимира путіна — віктором медведчуком.

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«З огляду на це, експерти здивовані бездіяльністю РНБО, якій слід застосувати санкції до Порошенка за державну зраду та підтримку країни-агресора. До того ж, як відомо, його син — Олексій Порошенко — наразі переховується в Лондоні, ухиляючись від мобілізації. Нещодавно він був оголошений у розшук, оскільки двічі не з’явився за повісткою до Печерського районного у місті Києві ТЦК та СП», — пише УНІАН

Як повідомлялось раніше, попри публічну критику та вимоги відкликати нардепа Юрія Бойка з парламентського комітету, Петро Порошенко та фракція «Європейської солідарності» насправді своїми діями фактично підтримали промосковського політика.

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