«Шахтар» не втримав перемогу над командою володаря «Золотого м'яча»: відеоогляд матчу

У четвер, 9 січня, чемпіон України «Шахтар», який програв з розгромним рахунком у Лізі чемпіонів «Баварії» (1:5), провів на «Мардан Стедіум» в Анталії перший спаринг у рамках підготовчого збору в Туреччині проти 22-разового чемпіона Хорватії загребського «Динамо», яке нещодавно очолив володар «Золотого м'яча», легендарний італієць Фабіо Каннаваро. Матч проходив у форматі два тайми по 30 хвилин плюс 45 хвилин ігрового часу.

ВІДЕО ДНЯ

«Шахтар» (Україна) — «Динамо» (Хорватія) — 2:2

«Шахтар» (стартовий склад): Різник, Конопля, Бондар, Матвієнко, Азаров, Криськів, Судаков, Зубков, Кевін, Сікан.

Голи: Кевін (33), Степаненко (84) — Стойкович (14), Ходжа (95).

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У рамках турецького збору підопічні Марино Пушича ще проведуть два спаринги 15 січня — проти болгарських ЦСКА та «Лудогорця», який, до речі, тренує екснаставник донеччан Ігор Йовічевич.

Нагадаємо, що вже 22 січня «Шахтар» зіграє у Лізі чемпіонів проти французького «Бреста», а 29-го — проти німецької «Боруссії» (Дортмунд). Після шести турів український клуб посідає у турнірній таблиці 27-е місце (до плей-оф ЛЧ вийдуть 24 найкращі команди).

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що красуня-дружина народила футболісту «Шахтаря» доньку.

Фото ФК «Шахтар»

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