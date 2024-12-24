Красуня-дружина народила футболісту «Шахтаря» доньку (фото)

Футболіст «Шахтаря» та збірної Грузії Іраклі Азаров, який підписав контракт із донецьким клубом влітку минулого року, вперше став батьком. Красуня-дружина Ніні народила 22-річному захисникові доньку, повідомляє офіційний сайт «оранжево-чорних».

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«23 грудня відбулася щаслива подія у родині гравця «Шахтаря» Іраклі Азарова — дружина Ніні народила йому дочку. Дівчинку назвали Ніла, її зріст — 48 см, вага — 2 900 р.

Вітаємо Ніні та Іраклі з цим радісним моментом у їхньому житті! Бажаємо міцного здоров'я та щастя малюку, миру, добра та процвітання всій родині", — йдеться у повідомленні ФК «Шахтар».

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Додамо, що до своїх 22 років Азаров уже встиг стати чемпіоном трьох країн. З «Динамо» (Тбілісі) та «Динамо» (Батумі) він виграв чемпіонат Грузії, з «Црвеною Звездою» — чемпіонат Сербії, а з «Шахтарем» — чемпіонат України. Та й на особистому фронті в Іраклі, судячи з усього, порядок.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що футболіст збірної України Віталій Миколенко незабаром стане батьком.

Фото ФК «Шахтар», Instagram

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