«Шахтар» забив «Баварії» першим, але нарвався у відповідь на купу голів: відеоогляди матчів Ліги чемпіонів

У вівторок, 10 грудня, дев'ятьма поєдинками стартувала програма 6-го туру Ліги чемпіонів. Зокрема, свій матч після болючої поразки на полі ПСВ «Ейндховен» (2:3) провів на «Фельтінс-Арені» у Гельзенкірхені «Шахтар».

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Ліга чемпіонів. 6-й тур

«Шахтар» (Донецьк, Україна) — «Баварія» (Мюнхен, Німеччина) — 1:5

«Шахтар»: Різник, Конопля, Бондар, Матвієнко, Грам, Бондаренко (Педріньо, 76), Марлон (Криськів, 46), Судаков (Невертон, 77), Кевін, Зубков, Сікан (Траоре, 46).

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Голи: Кевін (5) — Лаймер (11), Мюллер (45), Олісе (70, з пенальті, 90+3), Мусіала (87).

Уболівальники донецького клубу, звичайно ж, пам'ятали, що саме «Баварія» майже 10 років тому завдала «Шахтарю» найбільшої поразки в його єврокубковій історії (7:0). Грізною силою є мюнхенський гранд і через роки (наприклад, загребське «Динамо» німці в нинішньому розіграші розбили — 9:2). Хоча у матчі з командою Маріно Пушича наставник «Баварії» Венсан Компані через травми не міг задіяти цілу групу своїх зірок — Нойєра, Девіса, Комана, Гнабрі, Кейна та інших.

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Як би там не було, «Шахтар» залишив у роздягальні тремтячі ноги і вже на 5-й хвилині у присутності 57 тисяч уболівальників провів блискучу контратаку, яку майстерним ударом завершив бразилець Кевін — 1:0.

Але пройшло всього нічого, і австрієць Лаймер після перехоплення вгатив м'яч під поперечину воріт Трубіна — 1:1.

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Перед самою перервою мав забивати Судаков, якого вивів на ударну позицію Кевін. Не забив. А от «Баварія» свій шанс тринькати не стала. Марлон «обрізався» біля свого штрафного майданчика, і досвідчений Мюллер покарав — 1:2.

У другому таймі турецький рефері скасував гол німців, зафіксувавши фол під час подачі кутового. Втім, невдовзі Меллер «попросив вибачення» в «Баварії», призначивши у ворота «Шахтаря» трохи притягнутий за вуха пенальті. Олісе з «позначки» був точний — 1:3.

Команда Пушича, звичайно ж, намагалася хоча б скоротити рахунок, але зрештою пропустила і четвертий, і п'ятий — 1:5. В одну хвіртку…

«Шахтар» у поєдинках, що залишилися, зіграє в Лізі чемпіонів: 22 січня 2025-го — з «Брестом» (вдома) і 29 січня — з дортмундською «Боруссією» (в гостях).

Інші зустрічі ігрового дня принесли такі результати:

«Аталанта» (Італія) — «Реал» (Іспанія) — 2:3 (Де Кетеларе, 45+2, з пенальті, Лукман, 65 — Мбаппе, 10, Вінісіус, 56, Беллінгем, 59).

Королівський клуб із українським голкіпером Луніним у запасі зумів в гостях обіграти лідера чемпіонату Італії. При цьому форвард «Реала» Мбаппе встиг у цій зустрічі і гол забити, і травму ще в першому таймі отримати.

«Жирона» (Іспанія) — «Ліверпуль» (Англія) — 0:1 (Салах, 63, з пенальті).

Травмованого півзахисника збірної України Циганкова не було навіть у заявці господарів на матч із лідером АПЛ.

До речі, єгиптянин Салах забив свій 50 м'яч у Лізі чемпіонів і приніс «Ліверпулю» шосту поспіль перемогу в турнірі.

«Байєр» (Німеччина) — «Інтер» (Італія) — 1:0 (Мукіеле, 90).

«Брест» (Франція) — ПСВ «Ейндховен» (Нідерланди) — 1:0 (Ле Карденаль, 44).

«Брюгге» (Бельгія) — «Спортинг» (Португалія) — 2:1 (Куарежма, 24, у свої ворота, Нільсен, 84 — Катамо, 3).

«Зальцбург» (Австрія) — «ПСЖ» (Франція) — 0:3 (Рамос, 30, Мендеш, 72, Дуе, 85).

«Динамо» (Хорватія) — «Селтик» (Шотландія) — 0:0.

«Лейпциг» (Німеччина) — «Астон Вілла» (Англія) — 2:3 (Опенда, 27, Баумгартнер, 62 — Макгінн, 3, Дюрам, 52, Барклі, 85).

Нагадаємо, що, починаючи з сезону-2024/2025, УЄФА ввів новий формат розіграшу Ліги чемпіонів. Кількість учасників основної стадії збільшено до 36 клубів, а класичний груповий етап замінено на формат єдиної ліги (ведеться єдина турнірна таблиця). Кожна команда проведе по 8 поєдинків із різними суперниками (4 вдома та 4 на виїзді). Найкращі 8 клубів основної стадії відразу виходять до 1/8 фіналу, а місця з 9-го по 24-е проведуть стикові матчі за потрапляння до плей-оф. Найгірші 12 команд завершать виступи у єврокубках (переходи між турнірами не передбачені).

Становище команд:

У середу, 11 грудня, у Лізі чемпіонів зіграють: «Боруссія» (Дортмунд, Німеччина) — «Барселона» (Іспанія), «Ювентус» (Італія) — «Манчестер Сіті» (Англія), «Атлетико» (Іспанія) — «Слован» (Словаччина), «Лілль» (Франція) — «Штурм» (Австрія), «Арсенал» (Англія) — «Монако» (Франція), «Бенфіка» (Португалія) — «Болонья» (Італія), «Мілан» (Італія) — «Црвена Звезда» (Сербія), «Фейєноорд» (Нідерланди) — «Спарта» (Чехія), «Штутгарт» (Німеччина) — «Янг Бойз» (Швейцарія).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де і коли дивитися пряму трансляцію поєдинку Ліги Європи «Реал Сосьєдад» — «Динамо».

Фото ФК «Шахтар»

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