Готуйтеся до опадів: у вихідні в Україну вторгнеться прохолода з Балтики

Якщо далеко не січневу погоду на цьому тижні в Україні визначало тепле та вологе повітря середземноморського походження, то у вихідні дні, 11 та 12 січня, в країну прийде прохолодне повітря з території Балтійського моря та Скандинавського півострова.

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Так що, за прогнозами метеооролога Ігоря Кібальчича, в суботу та неділю очікується незначне похолодання, яке супроводжуватиметься дощами та мокрим снігом.

«Найбільш відчутним буде похолодання в західних регіонах країни. Там пройде помірний сніг, часом можливі хуртовини та сніговий накат на дорогах. Тепла погода з переважанням додатних значень температури та опадами у вигляді дощу збережеться у південно-східній частині країни», — додав метеоролог.

Субота, 11 січня:

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У західних областях вночі місцями очікується невеликий сніг, вдень сніг, мокрий сніг, у Карпатах помірні снігопади. На дорогах ожеледиця, сніговий накат. Вітер південно-західний, 7 — 12 м/с, у Карпатах вдень пориви, 15 — 20 м/с. Температура повітря вночі становитиме 0…-5 °С, вдень −3…+2 °С.

У північних регіонах вночі та вранці пройдуть помірні опади у вигляді дощу, снігу та мокрого снігу, вдень без істотних опадів. Подекуди налипання мокрого снігу, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер західний / південно-західний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах −1…+5 °С, вдень −1…+4 °С.

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У центральних регіонах очікується дощ із переходом у мокрий сніг. Подекуди можливий туман. Вітер вночі південний, вдень західний, 7 — 12 м/с. Температура повітря протягом доби коливатиметься в межах +2…+7 °С.

У південних областях та у Криму вночі випадатиме дощ, вдень місцями очікується невеликий дощ, на південному березі Криму ввечері помірний дощ. Вітер переважно північно-західний, 7 — 12 м/с, вночі місцями пориви, 15 — 20 м/с. Температура повітря протягом доби коливатиметься в межах +3…+9 °С.

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У східних областях уночі без істотних опадів, вдень очікується невеликий дощ. Подекуди туман. Вітер південний із переходом вдень на західний, 5 — 10 м/с. Температура повітря протягом доби коливатиметься в межах +2…+7 °С.

Прогноз погоди на 11 січня. Фото Укргідрометцентру

Неділя, 12 січня:

У західній частині країни пройде сніг, мокрий сніг. Місцями хуртовина. На дорогах ожеледиця. Вітер переважно південно-західний, 7 — 12 м/с, у Прикарпатті та у Карпатах вдень пориви, 15 — 20 м/с. Температура повітря вночі становитиме −2…−7 °С, вдень −4…+1 °С.

У північних регіонах вночі без опадів, вдень очікується невеликий сніг, мокрий сніг. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер переважно південної чверті, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі становитиме 0…-5 °С, вдень −2…+3 °С.

У центральних областях істотних опадів не передбачається. Подекуди туман. Вітер вночі змінних напрямків, вдень південний, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі −4…+1 °С, вдень 0…+5 °С.

У південній частині країни та Криму переважно без опадів, лише вдень місцями у Криму пройде невеликий дощ. Подекуди можливий туман. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі −4…+1 °С, вдень +2…+7 °С.

У східних областях України вночі очікується дощ із мокрим снігом (за винятком Харківщини), вдень без істотних опадів. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря в нічний час очікується −2…+3 °С, вдень повітря прогріється до 0…+5 °С.

Прогноз погоди на 12 січня. Фото Укргідрометцентру

Раніше про потепління на Водохреще, 6 січня, та похолодання з 11 січня повідомляла синоптикиня Наталка Діденко.

Фото Pixabay

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