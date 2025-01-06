Чекаємо на температурні рекорди: другий тиждень січня здивує українців погодою

Невелике похолодання, яке прийшло в Україну вихідними, що минули, на цьому тижні зміниться аномально теплою погодою з дощами — в країну почне надходити тепле та вологе повітря середземноморського походження.

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«Температурний фон суттєво підвищиться, не виключені рекордні показники максимальної температури в окремих регіонах. Часом проходитимуть опади, переважно у вигляді дощу та мряки, інколи з мокрим снігом», — прогнозує метеоролог Ігор Кібальчич.

У понеділок, 6 січня, вночі у західній частині, вдень також у північних та місцями центральних областях пройдуть опади у вигляді снігу з переходом у дощ та льодяну крупу. Можлива ожеледь, на дорогах ожеледиця. В інших регіонах країни без істотних опадів. Вітер південний, 7 — 12 м/с, вдень у західних, центральних та північних регіонах місцями пориви, 15 — 20 м/с. Температура повітря вночі становитиме −2…−7 °С, вдень 0…+5 °С, на півдні та на Прикарпатті до +7 °С. На півночі Лівобережжя вночі −5…−10 °С, вдень −3…+2 °С.

Прогноз погоди на 6 січня. Фото Укргідрометцентру

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У вівторок, 7 січня, в Україні переважно без опадів, лише вночі на північному сході країни очікується сніг та мокрий сніг, місцями ожеледиця. У західній частині тумани. Вітер південно-західний, 7 — 12 м/с. Температура повітря вночі становитиме −1…+4 °С, вдень +3…+8 °С, у південних та західних регіонах місцями до +11 °С.

Прогноз погоди на 7 січня. Фото Укргідрометцентру

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У середу, 8 січня, вночі у західній частині, вдень також у північних, центральних та північно-східних областях пройдуть дощі, у Карпатах із мокрим снігом. Подекуди в Україні туман. Вітер південний із переходом на західний, 7 — 12 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах +1…+6 °С, вдень +3…+8 °С, у центральних та південних регіонах +9…+14 °С.

Прогноз погоди на 8 січня. Фото Укргідрометцентру

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У четвер, 9 січня, у західних регіонах місцями пройдуть невеликі опади у вигляді мокрого снігу, мряки та дощу, на решті країни переважно без опадів. У західних областях подекуди налипання мокрого снігу, ожеледиця на дорогах. Вітер південного напрямку, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі −2…+3 °С, вдень +4…+9 °С, у центральних, південних та західних регіонах +8…+13 °С.

Прогноз погоди на 9 січня. Фото Укргідрометцентру

У п'ятницю, 10 січня, невеликі дощі подекуди пройдуть у західних областях, на решті України без істотних опадів. Подекуди можливий туман. Вітер утримається південної чверті, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі становитиме в межах +2…+7 °С, вдень +8…+13 °С, у Криму місцями +14…+16 °С.

Прогноз погоди на 10 січня. Фото Укргідрометцентру

У суботу, 11 січня, вночі у західних регіонах очікується дощ із переходом у сніг та мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу, хуртовина, на дорогах ожеледиця. Вдень дощі із мокрим снігом також пройдуть у північних, місцями південних та центральних регіонах. На Лівобережжі без істотних опадів. Вітер південний / південно-східний, 5 — 10 м/с, у західній частині західний, 9 — 14 м/с. Температура повітря у західних областях протягом доби становитиме −1…+4 °С; на решті території країни вночі +2…+7 °С, вдень +6…+11 °С, у Криму +12…+17 °С. У Карпатах протягом доби −1…−6 °С.

У неділю, 12 січня, вночі очікуються дощі із мокрим снігом у південних, центральних та північних областях, вдень невеликий дощ пройде на північному сході країни. У решті регіонів без істотних опадів. Подекуди можливий туман. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря в західних та північних областях вночі −4…+1 °С, вдень −1…+4 °С; на решті території країни вночі +2…+7 °С, вдень +3…+8 °С, у Криму та Приазов'ї місцями до +10 °С.

Раніше про потепління з 6 січня попереджала синоптикиня Наталка Діденко. За її прогнозом, «тепла хвиля» визначатиме погоду до 11 січня.

Фото Pixabay

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