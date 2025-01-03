Мокрий сніг з дощем і штормовий вітер: якими будуть перші вихідні 2025

Напередодні справдилися прогнози синоптиків щодо похолодання, яке нині лише посилюється.

Згідно з новими метеоспостереженнями, найближчої ночі в Україні в середньому очікується -2−5 градусів, і лише на південному сході — до +3 градусів. Про це попередила синоптикиня Наталка Діденко.

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Вдень у суботу, 4 січня, в західних та північних областях вона прогнозує -1−3 градуси, у центральних областях та на сході — від 1 морозу до 2 тепла, а у південній частині країни — +2+7 градусів.

При цьому повсюди, періодично, випадатиме мокрий сніг, який на півдні супроводжуватиметься ще й з дощем.

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В неділю, 5 січня, стане ще прохолодніше — вночі очікується -4−9 градусів, а вдень 5 січня — від 0 до -3 градусів морозу. Щоправда, опади припиняться, лише надвечір 5 січня у Карпатах та на Закарпатті піде сніг.

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На додачу у суботу посилиться вітер західного та північно-західного напрямків.

У Києві день теж має бути вітряним, до штормових поривів. Температура вночі складатиме -1−3 градуси, вдень — близько 1 градусу морозу.

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Втім у неділю вітер вгомониться. Але ще похолоднішає: принаймні в Києві вночі очікуються -4−7 градусів, а вдень — від 0 до 2 градусів морозу.

А ось на Водохреще, 6 січня за новим календарем, має прийти нова хвиля потепління, яка визначатиме погоду до 11 січня.

Також нагадаємо про попередній оптимістичний прогноз Українського Гідрометцентру — за ним 60% зимових днів будут теплішими за норму!

Фото — скрін відео YouTube

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