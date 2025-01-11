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Події

Перекривали дороги в Києві і співали «Я русский»: поліція знайшла неповнолітних негідників, які «гуляли» центром столиці

9:24 11 січня 2025
Поліція розмовляє з підлітком, фото поліції Києва

У п'ятницю 10 січня у центрі Києві група молодих людей зухвало поводилася, перекривала рух на вулицях міста, слухала російську музику. Про це повідомили у столичній поліції.

Невідомі молодики підрізали машини, розкидали долари й слухали пісню «Я русский», проїжджаючи повз меморіал загиблим воїнам.

Відео своїх «пригод» вони виклали у соцмережі. Один з учасників заявив, що вони «чиїсь дітки», а будь-яке втручання буде «покарано подарунком від їхніх батьків».

У поліції повідомили, що вже розпочали розслідування та встановлюють особи мажорів.

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За інформацією поліції, один з учасників раніше вже фігурував у подібних відео із використанням російської музики.

«Він був притягнутий до відповідальності за ст. 436−2 Кримінального кодексу України та суд ухвалив рішення призначити йому покарання у вигляді пробаційного нагляду строком на один рік», — йдеться у повідомленні.

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Після завершення перевірки діям кожному з шести фігурантів буде надано правову оцінку, додали у столичній поліції.

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У мережі пишуть, що один з київських мажорів, який перекривав дорогу, виявився сином нардепа від ОПЗЖ Дмитра Ісаєнка.

Ще одним київським мажором на відео виявився Микола Цимідан, син колишнього голови Лиману Петра Цимідана. У 2014 році його батько сприяв привезенню російських бойовиків до міста і надавав їм притулок, а також бився з активістами. Судова справа щодо нього залишилась без покарання.

Раніше ми писали про підлітків, які у центрі Києва по-звірячому били перехожих. Група молодих людей збиралася біля торгового центру «Гулівер». Вони шукали чергову жертву, кидали її на землю, нещадно били ногами.

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