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Аріана Гранде зізналася, що зберігала молодість завдяки ботоксу

21:32 11 січня 2025
Аріана Гранде

На Міжнародному кінофестивалі в Палм-Спрінгзі у 2025 році співачка та акторка Аріана Гранде продемонструвала своє фірмове поєднання гумору та щирості. На фестивалі вона отримала нагороду «Висхідна зірка» за роль Глінди в довгоочікуваній екранізації фільму «Зла». Заради цієї ролі акторка дуже схудла.

Гранде, відома своїм неймовірним вокальним талантом і видовищними виступами на сцені, вийшла на подіум із променистою посмішкою. Звертаючись до присутніх, вона почала свою промову з виразів вдячності. «Ви не знаєте, як багато це для мене означає», — сказала вона, пише видання Marca.

«Я виступаю з дитинства, тож ніколи не думала, що у віці 31 року знову почую слова „висхідна зірка“, тому я хотіла почати з подяки своїм двом друзям: ботоксу та ювідерму (філер для контурної пластики. — Авт.)», — сказала вона.

Дотепне зауваження викликало сміх і оплески в залі, продемонструвавши її вміння спілкуватися з оточенням через гумор. Визнання Гранде своїх косметичних покращень було відвертим.

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Аріана Гранде розповіла, як припинила регулярне використання ботоксу.

«Я думала, що наразі почую „трохи в’януча зірка“ або „затухаюча зірка“, тому дякую», — сказала вона.

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Вона підтвердила, що часто користувалася ботоксом і наповнювачами для губ, коли була молодшою, але зупинилась у 2018 році.

«Це було занадто. Мені просто хотілося сховатися», — пояснила вона.

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Нагадаємо, кінофестиваль в Палм-Спрінгз також відвідала актриса Анджеліна Джолі разом з донькою Захарою.

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