Феноменально схудла Аріана Гранде розплакалася, відповідаючи на запитання про власну зовнішність

В той час як більшість жінок, включно з Селеною Гомес мріють позбутися зайвої ваги, у співачки та актриси Аріани Гранде протилежна проблема: задля фільму «Зла» (в українському прокаті — «Чародійка)» вона настільки схудла, що тепер її зовнішній вигляд викликає тривогу у багатьох людей.

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Зважаючи на все, і для самої Гранде це болісна тема — днями, відповідаючи на запитання про власну зовнішність, вона не стримала сліз. Все трапилося під час інтерв'ю у рамках рекламної кампанії. Аріану запитали, як вона ставиться до стандартів краси і як справляється із критикою власної зовнішності, яка переслідує її з підліткових років. Знаменитість розплакалася, але потім змахнула сльози та відверто відповіла кореспондентові.

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«Я чула усі версії того, що зі мною не так. Зазвичай як виходить: ти виправляєш недолік, але потім все стає „не так“ уже з інших причин. І це все через якісь прості речі, через твою зовнішність. Коли ти молода і чуєш щось подібне, важко захиститись від цього шуму. І все це викликає дискомфорт, незалежно від того, в якому масштабі це відбувається. Навіть якщо ти йдеш на вечерю на честь Дня подяки, чиясь бабуся може сказати: „О боже, ти виглядаєш ще худіше, ніж раніше! Що трапилося?“ або „Ти щось занадто потовщала! Що трапилося?“ Всі подібні висловлювання дуже неприємні і жахливі, незалежно від того, де через які обставини їх виголошують», — висловилася актриса.

Наразі Аріана не залишила місця для критики. Вона переконана: ніхто не має права говорити неприємні речі кому б то не було. Тому сама співачка і акторка оточила себе лише тими, кого по-справжньому любить і цінує її, і відмовляється спілкуватися з незнайомими людьми.

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Нагадаємо, що влітку через надмірну худорлявість розкритикували Христину Агілеру. Тоді журналісти запідозрили причину різкого схуднення — популярний в Голлівуді препарат «Оземпік».

Фото pagesix.com/

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