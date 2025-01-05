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Вперше після розлучення: Анджеліна Джолі змінила імідж, але нарвалася на критику хейтерів

10:40 5 січня 2025
Анджеліна Джолі

Вперше після офіційного розлучення з Бредом Піттом актриса Анджеліна Джолі з'явилася на публіці: разом з донькою Захарою вона відвідала 36-ту щорічну церемонія відкриття фестивалю Palm Springs International Film Awards у Палм-Спрінгс (Каліфорнія).

Мама з донькою

Також на церемонії було помічено таких зірок, як Тімоті Шаламе, Демі Мур, Ніколь Кідман, Селену Гомес, зірку «Анори» Майкі Медісон, Зої Салдану, Аріану Гранде, Шерон Стоун, Ізабеллу Росселліні, Кірана Калкіна та інших, пишуть зарубіжні ЗМІ.

На фестивалі Джолі отримала нагороду за головну роль у фільмі «Марія».

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При цьому видання вказує, що зірка «Субстанції» Демі Мур виблискувала в тотал-луці від Chanel, Ніколь Кідман обрала сукню з корсетом Loewe, а Аріана Гранде одягла кастомний образ Louis Vuitton. Виконавиця головної ролі у фільмі «Анора», що переміг у Каннах, 25-річна Майкі Медісон, одягла сукню Miu Miu, а Селена Гомес обрала білий брючний костюм Ralph Lauren.

Захотіла здивувати шанувальників і Анджеліна Джолі: вона зробила чубчик.

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Анджеліна і Захара на червоній доріжці

Однак шанувальники такі метаморфози не оцінили і почали критикувати голлівудську зірку. Головним чином за те, що замість того, щоб приділити увагу своєму психічному здоров'ю, яке, на їх думку, явно не в порядку, вона «грається» у зміну зачісок.

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«З чубчиком або без чубчика — ніщо не допоможе цій жінці мати гарний вигляд у моїх очах. Та, хто має таку глибоку, темну душу, хто зробив усе можливе, щоб віддалити своїх дітей від батька», — приєдналися до обговорення на порталі Page Six хейтери. Інші додають, що чубчик Енджі дійсно не пасує, як і стиль «блонд», який вона вирішила обрати для себе кілька місяців тому.

Втім, кожна людина має право виглядати так, яка вважає за потрібне. Тим більше, що Анджеліна, певно, не читає, що про неї пишуть хейтери та недоброзичивці. А вони вже встигли посмакувати чутки про те, що Джолі та Пітту запропонували дуже велику суму за зйомку в одному фільмі.

Фото Page Six

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