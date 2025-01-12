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Спорт

Українець Трубін взяв вирішальний пенальті та завоював дебютний титул у складі «Бенфіки» (фото, відео)

10:01 12 січня 2025
Анатолій Трубін з Кубком португальської ліги

На стадіоні Доктора Магальяйнша Пессоа у Лейрії відбувся фінальний поєдинок Кубка португальської ліги. «Бенфіка» з українським голкіпером Анатолієм Трубіним, який зіграв у грудні весілля, перемогла в серії післяматчевих пенальті лідера чемпіонату «Спортинг» — 7:6 (ігровий час — 1:1) і здобула трофей.

В основний час на гол гравця «Бенфіки» норвежця Шельдерупа на 23-й хвилині «Спортинг» відповів влучним ударом з пенальті свого найкращого бомбардира шведа Дьокереша (43-я). У післяматчевій «лотереї» суперники аж 13 разів били без хиб, але Трубін зумів відбити удар Трінкао та завоював свій перший трофей у складі «орлів».

«Я зробив те, що мав зробити. Вони забили шість-сім пенальті, мені залишилося відбити лише один, щоб ми виграли, і я це зробив. Я хочу й надалі радувати вболівальників і нас, гравців, теж», — заявив після поєдинку Анатолій Трубін.

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Додамо, що «Бенфіка» виграла турнір після 9-річної паузи та восьмий раз в історії (у «Спортинга» залишилося чотири тріумфи).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що колишній клуб Шевченка здійснив «переворот» у фіналі Суперкубка Італії.

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Фото ФК «Бенфіка», Instagram

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