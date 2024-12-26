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Спорт

Воротар збірної України з футболу зіграв весілля у Португалії (фото, відео)

10:33 26 грудня 2024
Анатолій Трубін з дружиною Мариною

Голкіпер «Бенфіки» та збірної України Анатолій Трубін, який увійшов до п'ятірки найоплачуваніших спортсменів країни, відгуляв весілля у Португалії. Фото та відео урочистостей з'явилося в Instagram.

23-річний ексворотар «Шахтаря» одружився зі своєю 24-річною коханою Мариною Галаган, якій зробив пропозицію руки та серця у квітні 2024-го.

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Відомо, що пара почала зустрічатись шість років тому, коли Анатолій завершив навчання в академії «Шахтаря». Марина закінчила художню та музичну школи, також цікавиться танцями. Інше хобі — моделінг, певний час Марина навіть працювала моделлю в Туреччині. У вільний час вона малює та грає на піаніно. Як розповідала тепер уже дружина Трубіна в інтерв'ю Анні Ребровій, у її планах — відкриття власної справи в Лісабоні, салону Doublespace, де можна отримати послуги манікюру, барбера, косметолога.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у сім'ї захисника збірної України Віталія Миколенка очікується поповнення.

Фото Instagram

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