Воротар збірної України з футболу зіграв весілля у Португалії (фото, відео)

Голкіпер «Бенфіки» та збірної України Анатолій Трубін, який увійшов до п'ятірки найоплачуваніших спортсменів країни, відгуляв весілля у Португалії. Фото та відео урочистостей з'явилося в Instagram.

ВІДЕО ДНЯ

23-річний ексворотар «Шахтаря» одружився зі своєю 24-річною коханою Мариною Галаган, якій зробив пропозицію руки та серця у квітні 2024-го.

РЕКЛАМА

Відомо, що пара почала зустрічатись шість років тому, коли Анатолій завершив навчання в академії «Шахтаря». Марина закінчила художню та музичну школи, також цікавиться танцями. Інше хобі — моделінг, певний час Марина навіть працювала моделлю в Туреччині. У вільний час вона малює та грає на піаніно. Як розповідала тепер уже дружина Трубіна в інтерв'ю Анні Ребровій, у її планах — відкриття власної справи в Лісабоні, салону Doublespace, де можна отримати послуги манікюру, барбера, косметолога.

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у сім'ї захисника збірної України Віталія Миколенка очікується поповнення.

Фото Instagram

РЕКЛАМА

263

Читайте нас у Facebook