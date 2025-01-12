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Гороскоп

Терезам випаде шанс покращити матеріальне становище, а Рибам знадобиться впевненість у собі: гороскоп на 13 січня

8:39 13 січня 2025
Гороскоп на 13 січня 2025 року

Астрологи, які раніше розповіли, кого 2025 рік зробить багатими, склали прогноз на 13 січня. Цей день буде часом потужної та творчої енергетики, яка дозволить зрушити гори, інформує ТСН.

Козеріг
Козерогам потрібно утриматися від азартних ігор, оскільки існує велика ймовірність опинитися у серйозному програші.

Водолій
Водоліям потрібно прислухатися до організму та його сигналів. Вони можуть повідомити про дефіцит вітамінів та мікроелементів.

Риби
Рибам знадобиться впевненість у собі та своїх силах. Потрібно витратити час на роботу над самооцінкою.

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Овен
Овнам потрібно утриматися від шопінгу та надмірних витрат. Економія у цей день буде не зайвою.

Телець
Для Тельців день буде сприятливим для планування подій на найближче майбутнє. Потрібно постаратися закласти позитивну програму.

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Близнюки
Близнюкам треба присвятити день добрим справам. Вони обов'язково повертаються до них бумерангом.

Рак
Ракам потрібно налаштовуватися на добре і хороше. Це запрограмує їх на щастя та удачу.

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Лев
У Левів день сприятливий не тільки для роботи, а й для домашнього клопоту. Можна навіть розпочати капітальний ремонт.

Діва
Дівам не варто зволікати з діями для реалізації важливого рішення — навіть найбільша дорога починається з маленького кроку.

Терези
Терезам не потрібно упускати рідкісний шанс покращити своє матеріальне становище, оскільки найближчим часом такого сприятливого збігу обставин не буде.

Скорпіон
Скорпіонам потрібно уважно стежити за тим, як поводитимуться рідні та друзі. Цього дня хтось із них може показати своє справжнє обличчя.

Стрілець
Стрільцям потрібно поставитися з розумінням до заздрощів з боку друзів, бо людям з такими проблемами можна лише поспівчувати.

Як писали «ФАКТИ», раніше тарологи склали прогноз на 13 січня 2025 року.

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