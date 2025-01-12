«Правосуддя» випробує Тельців на чесність, а «Двійка Жезлів» ставить Дів перед вибором: прогноз по картах Таро на 13 січня
Фахівці з гадання на картах Таро склали прогноз на понеділок, 13 січня 2025 року. Карти передбачають важливі події, що вимагають інтуїції та рішучості, пише slovofraza.com.
КОЗЕРІГ — Вісімка Денаріїв
У Козерогів успіх залежатиме від їхньої цілеспрямованості та уваги до деталей. Потрібно підходити до завдань із творчого боку.
ВОДОЛІЙ — Паж Жезлів
Водоліїв чекають цікаві перспективи. У них з'явиться можливість, яка може вплинути на кар'єру чи особистий розвиток. Потрібно бути готовим діяти рішуче.
РИБИ — Вісімка Кубків
Рибам потрібно відпустити те, що більше не приносить радості, і зосередитись на пошуку нового сенсу. Цей важкий крок того вартий.
ОВЕН — Путівник
Овни можуть відчути необхідність уникнути суєти та провести час на самоті, щоб розібратися у своїх думках та емоціях. Це ідеальний момент для медитації.
ТЕЛЕЦЬ — Правосуддя
Тельцям можливо доведеться приймати важливі рішення, спираючись на логіку та об'єктивність. Потрібно залишатися вірним собі.
БЛИЗНЮКИ — Сімка Кубків
Близнюки можуть потрапити у пастку самообману. Не варто приймати рішення, керуючись лише емоціями чи видимими вигодами.
РАК — Верховна Жриця
Раки зможуть використати свої підсвідомі сили для вирішення питань, які потребують тонкого підходу. Це час довіритись своєму внутрішньому голосу.
ЛЕВ — Дев'ятка Денаріїв
Левів чекає комфорт, стабільність та можливість насолодитися плодами своїх зусиль. День підходить для того, щоби оцінити свій прогрес.
ДІВА — Двійка Жезлів
Діви можуть зіткнутися з вибором і необхідністю ухвалення рішення, від якого залежать їхні подальші кроки. Важливо залишатися вірним своїм почуттям.
ТЕРЕЗИ — Двійка Кубків
Терезів чекає радість від взаємодії з оточуючими, нові знайомства або зміцнення вже існуючих стосунків.
СКОРПІОН — Четвірка Мечів
Скорпіонам потрібна пауза для відпочинку та переоцінки пріоритетів. Це допоможе вам підготуватися до нових досягнень.
СТРІЛЕЦЬ — Імператриця
Стрільців чекає зростання, творення та реалізацію планів. День підходить для початку нових проектів чи продовження вже розпочатих справ.
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