Ворог знову атакував Україну ударними БпЛА: де вночі лунали вибухи

Російські загарбники в ніч проти 13 січня атакували Україну іранськими ударними безпілотниками типу Shahed.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.

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У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакували Україну з півночі та сходу. Також у Полтаві було чутно звук вибуху, повідомили джерела Суспільного.

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У сусідній Сумській області вночі 12 січня внаслідок падіння уламків російського безпілотника на територію оздоровчого дитячого центру Сумської громади, сталася пожежа.

«Попередньо, люди не постраждали. На місці працюють всі необхідні служби. Наслідки ворожої атаки уточнюються», — поінформували в ОВА.

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Рятувальники оприлюднили відео з місця подій.

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Крім того, ворог двічі поцілив по Нікопольщині, а саме по Марганецькій громаді. Увечері було завдано удар дроном-камікадзе, а вночі по регіону було випущено більш ніж 50 снарядів з важкої артилерії.

Загиблих і постраждалих немає, повідомили в Дніпропетровській ОВА.

Після обстрілу

Пошкоджене житло

До того ж російський ворог продовжив атакувати й Запоріжжя. Як повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, впродовж доби окупанти завдали 412 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області. Так, ворог здійснив авіаційний удар по Темирівці, 250 БпЛА різної модифікації атакували Запоріжжя та ще 9 міст і сіл області. 7 обстрілів з РСЗВ накрили Новоданилівку, Микільське та Малу Токмачку, а ще 10 населених пунктів зазнали артобстрілів.

«Надійшло 27 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури», — доповів голова ОВА.

Складною залишається ситуація на фронті. Російські загарбники протягом минулої доби просунулися біля низки населених пунктів вздовж лінії фронту.

Про це йдеться у повідомленні DeepState. За даними сайту, ворог просунувся в Часовому Яру, Торецьку, Янтарному, Нововасилівці.

Також було зафіксовано просування загарбників біля Єлизаветівки, Зеленого, Звірового та Котлиного.

При цьому ворог продовжує зазнавати великих втрат. Так, станом на ранок 13 січня з початку повномасштабного вторгненння загинули або отримали значні поранення майже 810 тисяч ворожих вояків, з яких 1510 — за минулу добу. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

А тим часом на території оосійської Курщини українські підрозділи продовжують наступальні дії, і напередодні взяли в полон двох північнокорейських солдат.

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