Ворог обстріляв Київщину та низку інших регіонів України, а у відповідь отримав атаку дронів по різних об’єктах

В ніч на 11 січня росіяни знов атакували Україну «шахедами». Уночі вибухи чули щонайменше на Київщині, Полтавщині, Черкащині, Миколаївщині та Дніпропетровщині.

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У Київській області та безпосередньо у Києві було чути роботу ППО. Українські захисники збивали ударні БпЛА росіян, повідомили у Київській обласній військовій адміністрації.

«Київщина! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО», — йдеться у повідомленні о 01:21.

Також у КОВА закликали не фотографувати та не знімати на відео роботу українських захисників, а також не нехтувати правилами безпеки. Зокрема, залишатися в укриттях до закінчення повітряної тривоги.

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Ввечері та вночі на Дніпропетровщині також працювала ППО. Оборонці неба знищили 7 БпЛА, повідомив керівник ОВА Сергій Лисак.

За його інформацією, у Самарівському районі внаслідок ворожої атаки зайнялася господарська споруда — полум'я загасили. Понівечені й 3 приватні будинки та легковик.

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Через сильний стрес медична допомога знадобилася трьом людям — 10-річному хлопчику і жінкам 30 та 88 років. Її лікарі надали на місці.

Агресор також атакував Нікопольщину. Застосовував РСЗВ «Град», важку артилерію та дрони-камікадзе. Під ударом були Нікополь, Мирівська, Марганецька і Покровська громади. Постраждав 40-річний чоловік.

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«Виникла пожежа — вогонь рятувальники приборкали. Пошкоджені інфраструктура, промислове підприємство, приватний будинок, вантажівка, лінія електропередач», — додав Лисак.

Внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя поранено чоловіка та жінку. Загалом упродовж доби окупанти завдали 377 ударів по 15 населених пунктах Запорізької області, зазначив керівник ОВА Іван Федоров.

Надійшло 23 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Водночас невідомі дрони атакували Крим, Воронезьку, Курську, Саратовську та Липецьку області рф. Також про роботу ППО повідомила місцева влада Анапи, передають російські Телеграм-канали.

Також росіяни писали, що дрони атакували Новоросійськ. У мережі публікували відповідні кадри, де було чути роботу ППО, після чого прогримів щонайменше один вибух. Незабаром росіяни публікували відео пожежі. За словами одного з авторів відео, БпЛА прилетів у порт.

У Котовську Тамбовської області БПЛА врізалися у два багатоквартирні будинки. Кілька людей постраждали, повідомила місцева влада.

Крім того, через атаку дронів були закриті деякі аеропорти. Літаки не приймають та не відправляють в аеропортах Казані, Нижньокамська та Ульяновська. Місцева влада запевняє, що за ніч на території рф нібито збили 85 БпЛА.

Нагадаємо, 9 січня окупанти атакували місто Кривий Ріг трьома крилатими ракетами наземного базування «Іскандер-К». Усі три ракети збито підрозділами ППО. А 8 січня загарбники вдарили авіаційними ракетами по Запоріжжю, поціливши по промисловому підприємству. Загинули 13 людей, постраждали понад 120 містян.

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