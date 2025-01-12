Не шкодують людей та ігнорують удари дронів: експерти — про те, як воюють під Курськом «солдати Кіма»

На початку січня українські підрозділи, які перебувають на території російської Курщини упродовж кількох днів здійснювали активні наступальні дії, але, на думку експертів, СОУ тоді значно не просунулися. Тим часом в американському Інституті вивчення війни, аналізуючи стан справ на цій ділянці фрону, зазначають, що українські підрозділи мають певне просування на північний захід від Суджі, що підтверджено геолокаційними даними.

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В звіті аналітиків ISW зазначається, что ЗСУ просунулися у північних Погребках (на північний захід від Суджі).

Ситуація на фронті станом на 11 січня. Фото Інституту вивчення війни

У звіті аналітиків згадуються публікації росіян, які писали, зокрема, про бої в районі Махнівки, що на південний схід від Суджі, і що українські підрозділи частково відновили позиції в північній частині цього населеного пункту.

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Вже тривалий час на боці росіян воюють північнокорейські військові, які задіяні у бойових діях саме в Курській області. Експерти Інституту вивчення війни звертають увагу на тактику, яку застосовують «солдати Кіма» — військові КНДР не звертають уваги на втрати, кидають поранених та йдуть вперед, не звертаючи уваги на обстріли та застосування проти них дронів-камікадзе. А вже слідом за ними, аби закріпитися, йдуть росіяни.

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Робиться висновок, що північнокорейські солдати, як, власне, і росіяни, ходять у «м'ясні штурми», покладаючись на кількість особового складу, а не якість тактики.

У звіті згадуються наведені президентом України Володимиром Зеленським втрати «солдатів Кіма» — 3 800 військових КНДР були вбиті або зазнали поранень. Раніше розвідка зазначала, що до росії було перекинуто порядку 11−12 тисяч військових з Північної Кореї.

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Нагадаємо, що напередодні повідомлялося, що українські військові взяли в полон двох північнокорейських солдатів, яких вже перевезли до Києва і з якими спілкуються слідчі СБУ. Вони були поранені, але вижили. Це був вже другий випадок. Перший стався у грудні минулого року, але захоплений в полон військовий з КНДР, який був поранений, не вижив.

Фото з відкритих джерел

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