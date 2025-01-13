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Події

Нічна атака рф: Повітряні Сили назвали кількість збитих БПЛА

10:15 13 січня 2025
Оборона неба

Минулої ночі Україну атакували понад 100 ударних БПЛА — типу Shahed та імітаторів. Їх запускали із напрямків Міллерово, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ — рф.

Сили ППО знищили 78 з них, тоді як 31 ворожий безпілотник-імітатор був локаційно втрачений (без негативних наслідків).

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

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«Через падіння збитих ворожих безпілотників на Сумщині, Київщині, Житомирщині та Запоріжжі є пошкодження будівель підприємств, приватних та державних установ, приватних будинків та автотранспорту (попередньо без жертв та постраждалих)», — повідомили захисники неба.

Також агадаємо, що на Черкащині нині тестують нову систему оповіщення. Головна ідея — оголошувати тривогу в разі небезпеки від БПЛА не на всій території області, а тільки у районі, де є реальна небезпека.

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