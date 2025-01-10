Ризикований експеримент: в одній області України повітряну тривогу оголошуватимуть вибірково

В Україні, яка бореться з російською агресією, 10 січня вночі почали тестувати нову систему оповіщення повітряних тривог. Про це повідомила речниця міністерства внутрішніх справ Мар'яна Рева, інформує ВВС Україна.

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Тестувати нову систему будуть на Черкащині. Головна ідея нової системи оголошувати тривогу в разі небезпеки від БПЛА не на всій території області, а тільки у районі, де є реальна небезпека.

Тестування нової системи триватиме протягом тижня, і якщо вона покаже себе добре, то її запровадять вже у робочому режимі та можуть розширити на всю Україну.

«Тільки згодом буде зрозуміло, як це працюватиме. Далі будуть додаватись певні компоненти і деталі», — каже речниця МВС.

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Вже давно мешканці великих тилових регіонів, а особливо Київщини, скаржились, що тривоги від БПЛА можуть лунати по пів дня. При цьому російський дрон може летіти на півдні області біля Білої Церкви, а тривога, а відповідно і закриття життєво важливих об'єктів, відбувається на півночі за кілька сотень кілометрів у Вишгороді чи Бучі і навпаки. Така ж гостра проблема на Черкащині та деяких інших регіонах.

Як писали «ФАКТИ», у ніч проти 10 січня росіяни знов атакували Україну «шахедами». Зокрема, в столиці повітряна тривога оголошувалася кілька разів.

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Фото: portal.lviv.ua

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